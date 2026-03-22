Coria se marca el reto de incrementar el reciclaje de vidrio

El Ayuntamiento de Coria participa desde este mes en la campaña ‘El Pulso del Vidrio’, una iniciativa impulsada por Ecovidrio para fomentar el reciclaje de envases de vidrio y reforzar el compromiso ciudadano con la sostenibilidad. La ciudad competirá durante los próximos seis meses con otros municipios extremeños en un reto que busca liderar el ranking regional de sostenibilidad, promoviendo la implicación de vecinos, hosteleros, centros educativos y servicios. A través de esta iniciativa, el ayuntamiento asumirá un papel protagonista en la dinamización de seis retos digitales que se desarrollarán hasta septiembre. La participación activa de la ciudadanía será clave para alcanzar los objetivos planteados, registrando las acciones en la plataforma de la campaña.

‘El Pulso del Vidrio’ apuesta por un modelo innovador basado en la colaboración local, en el que cada gesto cuenta para mejorar los resultados medioambientales del municipio. Los logros obtenidos por Coria se traducirán en beneficios tangibles para la localidad gracias a una calculadora medioambiental que transformará los datos en: Superficie reforestada equivalente, ahorro energético destinado a actividades culturales y reducción de emisiones contaminantes. Como reconocimiento, Coria recibirá una Placa de Honor personalizada, reflejo del compromiso de la ciudad.

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El reciclaje de vidrio es un ejemplo perfecto de economía circular, ya que este material se recicla al 100% y puede reutilizarse de forma indefinida sin perder calidad. Actualmente, en España se reciclan siete de cada diez envases de vidrio. Un gesto tan sencillo como depositar botellas y tarros en el contenedor verde genera importantes beneficios ambientales. Por ejemplo, reciclar 10 envases de vidrio permite ahorrar la energía equivalente al uso de un smartphone durante casi un año y evitar emisiones similares a recorrer 15 kilómetros en coche. Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a gestionar la recogida selectiva de residuos de envases de vidrio en España. Su objetivo es promover el reciclaje y la sostenibilidad de los envases de vidrio, administrando un sistema integrado de gestión de residuos (SIG). Además, Ecovidrio es el único sistema colectivo especializado en vidrio que gestiona la recogida selectiva y responde a la sostenibilidad de estos envases desde su origen.