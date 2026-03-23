El barrio de Nueva York de Coria, todos a una con su matanza extremeña

Los vecinos del barrio de Nueva York de Coria llevan treinta años degustando su particular matanza popular. Esto gracias al entusiasmo, dedicación y sobre todo unión de un grupo de amigos que hace tres décadas decidieron unirse e impulsar juntos este evento que va más allá de su carácter gastronómico, puesto que logra otro de sus principales objetivos: estrechar lazos de unión entre los vecinos de todas las barriadas, e incluso hay personas que vienen de fuera para no perderse este acontecimiento. «Lo que empezó hace tres décadas como un pequeño evento organizado por un grupo de amigos, se ha convertido ya en un acontecimiento que reúne más de 500 personas», explica José Francisco Velasco, uno de los integrantes de este grupo impulsor de este evento tradicional que permite disfrutar de una larga jornada de conversaciones, convivencia y sobre todo degustar las exquisiteces que ofrece el cerdo.

Fotogalería | Las imágenes de la matanza popular de Coria / Nieves Agut

El grupo lo forman treinta personas y en el trabajo de los preparativos y organización, nadie se queda de brazos cruzados, ya que todo el mundo aporta su granito de arena. Mientras unos cortan las carne, otras personas preparan las verduras y otras la ensalada. Aunque la jornada se inicia con dos grandes cacerolas de las típicas migas extremeñas. La Matanza Popular es un símbolo de la cultura popular y la identidad local, y se lleva a cabo en un ambiente festivo, donde se recalca la importancia del cerdo en la alimentación y la economía de las comunidades. El carácter abierto de este evento que celebran cada año por el mes de febrero, aporta un ambiente de acogida y convivencia. «Aquí compartimos todo lo que tenemos con la gente del pueblo, está abierto a todo el mundo», explica Velasco mientras remueve con una cuchara de madera las migas en el segundo caldero. «Hacemos dos tandas de migas, uno para los más madrugadores y otros para los que se incorporan más tarde», comenta al mismo tiempo que agradece la colaboración este año de César y Sergio.

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Un evento que cuenta con la colaboración del ayuntamiento que como cada año apoya la infraestructura con aseos públicos, iluminación y también se ha adecuado el terreno, de propiedad municipal, y que se encuentra ubicado junto a la guardería Garabatos. «La jornada la empezamos a las seis mañana de la mañana con el desayuno de migas y solemos acabar a las once de la noche», explica Velasco. El otro gran protagonista, el cochino que se asa que suele pesar entre 150 y 200 kilos, se corta y se prepara, esto al mismo tiempo que cocinan el popular cocido con todos los condimentos como carne, hígados de cerdo, codillo, morcilla, chorizo y todo lo tradicional de una matanza. Este año la fiesta ha vuelto a ser todo un éxito en su 30 aniversario donde además han sorteado un jamón entre los asistentes. «Lo que en su día nació como una pequeña convivencia entre amigos, hoy se ha convertido en un esperado acontecimiento en el barrio», aseguran desde el grupo. Un éxito que se estrenó en 1996 y que se ha mantenido en el tiempo gracias a que se ha sabido respetar esa filosofía para la que nació: compartir y disfrutar de un día de convivencia. Todos miran ya a la matanza popular de 2027.