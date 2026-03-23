Un evento nacional de Deporte de Orientación reunirá a 400 jóvenes en Coria

Unos 400 jóvenes deportistas de diversas zonas de España participarán desde hoy martes al próximo jueves, día 26, en Coria en el Campeonato de España de Centros Escolares de Orientación. La cita, en la que participarán 11 centros educativos de la región, viene a ratificar a Extremadura como «referente» del deporte base, según apuntó en Mérida en la presentación del evento el director general de Jóvenes y Deportes de la Junta en funciones, Santiago Amaro. También ha asistido la alcaldesa de Coria, Almudena Domingo; el presidente de la Federación Extremeña de Orientación, José Antonio Carrasco; y el director técnico del campeonato, Daniel Portal.

Todos han defendido el valor del deporte en Extremadura y su relación con los enclaves naturales en los que se desarrollarán las distintas pruebas que conforman esta cita estatal, informó la Junta. «Todo ello demuestra que deporte, turismo y naturaleza se dan la mano en Extremadura para marcar el desarrollo de un evento deportivo de primer nivel», señaló Amaro. Un total de 99 equipos y 35 centros educativos nacionales participarán y las inscripciones de participantes duplica la cita de 2025, distribuidas en un total de cuatro categorías participantes (alevín, infantil, cadete y juvenil). Los deportistas tendrán que participar en cuatro tipos de pruebas para alzarse con el título nacional (sprint nocturno, carrera intermedia, laberinto inclusivo y carrera de relevos por centros). Pruebas que se desarrollarán en Coria y en el espacio natural Dehesa de Mínguez.

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El deporte de Orientación es un conjunto de acciones en las que se necesita desplazarse de un punto a otro con ayuda de un mapa y una brújula en terreno diverso y generalmente desconocido mientras se avanza a gran velocidad. Los participantes reciben un mapa topográfico, normalmente confeccionado específicamente para este deporte, que utilizan para encontrar puntos de control en un orden preestablecido. Los recorridos están compuestos por una salida, una llegada y los controles. Estos tres elementos del recorrido se encuentran en el terreno de forma visible. Los controles son cada uno de los lugares por donde los participantes deben pasar, y están indicados en el mapa de cada participante, así como la salida y la meta. La ubicación de los controles es desconocida para el participante al inicio de la carrera. Generalmente, existen diferentes recorridos en un mismo evento dependiendo de la edad, el sexo y el nivel técnico de dificultad. Además de esto, cada participante puede elegir su propia ruta para ir entre cada uno de los controles utilizando diferentes métodos de navegación, de manera que la orientación requiere un alto rendimiento mental, así como una buena forma física.