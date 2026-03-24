La Asociación de Gatos Callejeros de Coria critica la «pasividad» del ayuntamiento en el Plan CER

La Asociación de Gatos Callejeros de Coria ha expresado su malestar por lo que considera «falta de acción y pasividad» por parte del Ayuntamiento de Coria en lo que concierne a la puesta en marcha del Plan CER (Captura, Esterilización y Suelta)- de los gatos y gatas en la ciudad cauriense. «Hay 8 gatas gestantes, hoy sumamos 2 gatas negras más, la cifra sigue creciendo. Decenas de gatitos condenados a la calle (más de 48 gatitos están por nacer) y todo esto se podría haber evitado», aseguran.

Añaden que todo esto tiene una causa clara: No hay un plan CER activo en Coria. «Cada día que pasa sin actuar, el problema aumenta. Más nacimientos, más abandono, más muertes evitables», recalcan desde la asociación. Así mismo, muestran su preocupación por la situación que viven y que, aseguran «cada vez se vuelve más insostenible sin medidas reales». En la actualidad, la asociación cubre todos los gastos veterinarios y alimentación especial.

«Las asociaciones y voluntarios seguimos haciendo todo lo posible», relatan al mismo tiempo que insisten en que el Plan CER «es el mejor apoyo, es la única vía para gestionar de forma ética las colonias y evitar el sufrimiento animal en Coria», pero esto «a día de hoy, no existe, no hay ese control, y las consecuencias ya las estamos viendo en Coria», añadieron.

Por su parte, desde el ayuntamiento argumentaron que el motivo de dicho retraso es la falta de un técnico que desarrolle este plan tras la baja laboral de la persona que anteriormente estaba al frente de este proyecto. Desde hace un tiempo el consistorio trabaja por suplir a este técnico con el fin de poder retomar el Plan CER y que su desarrollo sea real y se haga efectivo. No obstante, desde el consistorio se ha ofrecido a la asociación una subvención de 2.000 euros para sufragar los gastos que se ocasionan por el retraso de dicho Plan, una solución que no satisface al colectivo al considerarlo insuficiente dado que las acciones conllevan un mayor coste, y recalcan que la mejor solución es hacer efectivo el Plan cuanto antes. «Llevamos mucho tiempo así y solo nos dan una excusa tras otra», afirmaron.

Captura, Esterilización y Retorno

El plan CER (Captura, Esterilización y Retorno) es un método de gestión de colonias felinas que busca controlar de manera ética y efectiva la población de gatos callejeros. Consiste en la captura de gatos de una colonia, su esterilización para evitar la reproducción descontrolada, y su retorno al lugar donde fueron capturados. Este enfoque no solo ayuda a reducir la superpoblación felina, sino que también mejora la calidad de vida de los gatos comunitarios y la convivencia con la comunidad. Además, el método CER ha sido reconocido como el procedimiento obligatorio para la gestión de colonias felinas en España, bajo la nueva Ley de Protección Animal. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene abierta una convocatoria destinada a los ayuntamientos de todo el país, ofreciéndoles la oportunidad de solicitar ayuda económica para implementar este método en la gestión de las colonias felinas.

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El abandono y la proliferación de estos gatos han generado la necesidad de intervenciones inmediatas y efectivas para controlar su número, salvaguardando al mismo tiempo su bienestar. Durante años se ha intentado retirar y hasta exterminar a los gatos, pero no solo se ha demostrado que es ineficaz, sino que es una barbarie animal que plantea cuestiones legales y éticas.