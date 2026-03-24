El Ayuntamiento de Moraleja y la Diputación de Cáceres impulsan encuentro sobre comunidad energética con ahorro en la factura de la luz

El Ayuntamiento de Moraleja junto con la Diputación Provincial de Cáceres han impulsado conjuntamente un encuentro que tiene como principal objetivo informar y dar la oportunidad a todas aquellas personas que quieran formar parte de la Comunidad Energética Ciudadana del municipio. Esto con los consiguientes beneficios que aporta, entre estos, conseguir un ahorro en la factura de la luz. Para ello en dicho encuentro se explicarán diversos aspectos sobre las ventajas que aporta una instalación fotovoltaica comunitaria la cual puede distribuir la energía sin necesidad que instalar uno mismo placas solares.

Una comunidad energética aportan múltiples beneficios, tanto a nivel medioambiental como social y económico. Destacan una mejora de la eficiencia energética y una reducción de emisiones de CO2: Al utilizar fuentes de energía renovable, las comunidades energéticas ayudan a reducir las emisiones de CO2 y a abordar el cambio climático. También generan empleo ya que con la creación de comunidades energéticas puede fomentarse el desarrollo de nuevas oportunidades laborales en el sector energético.

Noticias relacionadas

También promueven la participación activa de los ciudadanos en la gestión de su energía, lo que puede aumentar la concienciación sobre la importancia de la sostenibilidad. Igualmente, impulsan la participación ciudadana y algunas comunidades energéticas que pueden ofrecer ahorros significativos en las facturas eléctricas gracias a la producción y consumo compartido de energía. Estos beneficios no solo son para los usuarios de la comunidad, sino que también contribuyen a un futuro más sostenible y equitativo para todos. El encuentro será mañana miércoles a las 20.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento.