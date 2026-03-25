El 7 de abril, Coria se convierte en referente de salud con el 'Coria Salud Fest' y sus talleres educativos

El municipio de Coria celebrará próximamente el 'Coria Salud Fest', un evento de salud comunitaria diseñado como un espacio abierto, participativo y dinámico que tiene como objetivo fomentar estilos de vida saludables entre la población. Así lo han manifestado en rueda de prensa ayer la alcaldesa de la Ciudad, Almudena Domingo, junto al Gerente del Área de Salud de Coria, Raúl Salcedo y la directora del IES Alagón, Isabel Vidarte. La iniciativa reunirá a instituciones, profesionales sanitarios, centros educativos, asociaciones y entidades locales en una jornada con enfoque preventivo, educativo y cercano, orientado a acercar la salud a la ciudadanía de forma accesible y atractiva.

El evento se iniciará con la recepción de asistentes, seguida del acto de inauguración y un desayuno saludable. A lo largo de la mañana, se desarrollará un amplio programa de actividades que incluye talleres dirigidos a niños, adolescentes y adultos, además de propuestas lúdicas y educativas.

Entre las actividades destacan talleres de alimentación saludable, lectura crítica de etiquetas, pausas activas para combatir el sedentarismo, autocuidado del cuidador, así como dinámicas específicas para jóvenes sobre bebidas energéticas, ejercicio físico o escape room. Para los más pequeños, se han organizado talleres sobre energía de los alimentos, snacks saludables, juegos populares y actividades de zumba. El evento culminará con una coreografía central y el cierre institucional a las 13.30 horas.

Todas las partes han coincidido en afirmar que, el 'Coria Salud Fest' tiene como finalidad principal impulsar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, poniendo especial atención en hábitos clave como la actividad física, la nutrición equilibrada y el autocuidado. Asimismo, busca reforzar el vínculo entre los servicios sanitarios y la ciudadanía, visibilizando el trabajo de los profesionales y fomentando la colaboración entre los diferentes agentes locales.

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En esta iniciativa participan diversas entidades, entre ellas el ayuntamiento, el Área de Salud, el IES Alagón, y entidades colaborativas que han querido hacerse eco de este evento, así como colectivos sociales comprometidos con el bienestar de la comunidad. Será el 7 de abril y dará comienzo a las 9.00 horas. Con esta propuesta, Coria se consolida como un referente en la promoción de la salud comunitaria, apostando por la educación y la prevención como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.