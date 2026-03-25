Ridi Plagliaccio, La Isla del Tesoro y El Jorobado protagonizan la programación cultural del Ayuntamiento de Coria en Puebla de Argeme

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Cultura, ha presentado la nueva programación cultural prevista en Puebla de Argeme para los meses de marzo y abril, con una oferta variada dirigida a todos los públicos y especialmente pensada para disfrutar en familia. La programación dará comienzo el viernes 27 de marzo con la representación de Ridi Plagliaccio, de Asaco Producciones. Este espectáculo, inspirado en el aria ‘Vesti la giubba’ de la ópera Pagliacci, presenta a un clásico dúo de payasos —carablanca y augusto— que, en su intento de hacer ópera, descubren el lado más humano y emocional del clown: hacer reír incluso con el corazón roto. La obra combina humor, música y emoción en una propuesta escénica de aproximadamente 55 minutos de duración.

Posteriormente, el 10 de abril, será el turno de ‘La Isla del Tesoro’, de Pan Duro Producciones, una adaptación teatral del célebre relato de aventuras. La historia narra cómo la vida del joven Jim Hawkins cambia tras la llegada de un misterioso marinero a la posada de su padre. El hallazgo de un mapa del tesoro le llevará a emprender un viaje lleno de peligros y emociones, en busca de una fortuna inimaginable. Este espectáculo tiene una duración aproximada de 50 minutos.

La programación continuará el 17 de abril con ‘El Jorobado’, de Saltantes Teatro, una versión escénica inspirada en el clásico Nuestra Señora de París. La obra sitúa al espectador en una catedral de Notre Dame envuelta en llamas, donde los personajes reviven su historia en un intento de cambiar su trágico destino. Quasimodo y Esmeralda protagonizan esta intensa propuesta teatral que combina drama, historia y fantasía, con una duración aproximada de 60 minutos.

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Desde el Ayuntamiento de Coria se anima a la ciudadanía a participar en esta programación cultural, que contribuye a dinamizar la vida social y cultural del municipio, ofreciendo espectáculos de calidad accesibles para todos los públicos. Todas las representaciones se desarrollarán a las 21.00 horas y tendrán un coste de 5 euros.