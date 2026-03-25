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Abierto a la población

Una jornada, en Moraleja, explicará la importancia del papel de la ciudadanía ante una emergencia

Expondrán de forma clara y práctica qué es el Plan de Actuación Municipal (PAM) y cómo se organiza la respuesta ante emergencias en el municipio

Zona que se cortó al paso de personas, durante las borrascas, que azotaron la región hace semanas.

Zona que se cortó al paso de personas, durante las borrascas, que azotaron la región hace semanas. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

coria

El Ayuntamiento de Moraleja ha hecho un llamamiento a los ciudadanos, así como asociaciones, colectivos y entidades locales a participar en una jornada formativa abierta sobre el Plan de Actuación Municipal (PAM), un instrumento fundamental para saber cómo actuar ante emergencias o situaciones de riesgo en nuestro municipio.

Durante esta sesión se explicará de forma clara y práctica qué es el Plan de Actuación Municipal (PAM) y cómo se organiza la respuesta ante emergencias en Moraleja. De la misma manera, se hablará sobre el papel que puede tener la ciudadanía en situaciones de riesgo y recomendaciones básicas de autoprotección.

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Desde el ayuntamiento han animado a participar, especialmente a asociaciones, clubes deportivos, AMPAs, colectivos sociales y a toda la ciudadanía interesada, ya que la seguridad y la prevención son una responsabilidad compartida. Finalmente, recalcaron que la presencia de la ciudadanía «es muy importante. Cuantos más seamos, mejor preparados estaremos», aseveraron. Este acto tendrá lugar mañana jueves a las 11.00 horas en la Casa de la Cultura de Moraleja.

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