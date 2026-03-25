Abierto a la población
Una jornada, en Moraleja, explicará la importancia del papel de la ciudadanía ante una emergencia
Expondrán de forma clara y práctica qué es el Plan de Actuación Municipal (PAM) y cómo se organiza la respuesta ante emergencias en el municipio
El Ayuntamiento de Moraleja ha hecho un llamamiento a los ciudadanos, así como asociaciones, colectivos y entidades locales a participar en una jornada formativa abierta sobre el Plan de Actuación Municipal (PAM), un instrumento fundamental para saber cómo actuar ante emergencias o situaciones de riesgo en nuestro municipio.
Durante esta sesión se explicará de forma clara y práctica qué es el Plan de Actuación Municipal (PAM) y cómo se organiza la respuesta ante emergencias en Moraleja. De la misma manera, se hablará sobre el papel que puede tener la ciudadanía en situaciones de riesgo y recomendaciones básicas de autoprotección.
Desde el ayuntamiento han animado a participar, especialmente a asociaciones, clubes deportivos, AMPAs, colectivos sociales y a toda la ciudadanía interesada, ya que la seguridad y la prevención son una responsabilidad compartida. Finalmente, recalcaron que la presencia de la ciudadanía «es muy importante. Cuantos más seamos, mejor preparados estaremos», aseveraron. Este acto tendrá lugar mañana jueves a las 11.00 horas en la Casa de la Cultura de Moraleja.
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