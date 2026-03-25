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Protección y derechos

La Mancomunidad Valle del Alagón informa sobre la garantía legal de 3 años y piezas de repuesto durante 10 para consumidores

La Oficina de Consumo de la Mancomunidad Valle del Alagón recuerda a los ciudadanos que pueden resolver dudas sobre facturas, contratos y garantías, solicitando cita previa en su ayuntamiento

Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón, municipio de la mancomunidad.

Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón, municipio de la mancomunidad. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

La Oficina de Consumo de la Mancomunidad Valle del Alagón ha realzado la importancia del servicio de asesoramiento e información que se presta a los ciudadanos de los municipios que pertenecen a la mancomunidad y que se canaliza a través de los ayuntamientos. Coincidiendo, recientemente, con el Día Mundial para la Defensa de los Derechos de las Personas Consumidoras, el 15 de marzo, la Oficina de Consumo recalca que mantiene abiertas sus puertas en cada pueblo para los ciudadanos que necesiten resolver alguna duda sobre facturas, contratos y garantías. «Pueden hacerlo sin necesidad de desplazarse, solo tienen que apuntarse en su ayuntamiento y se le atenderá con cita previa».

Así mismo, desde la mancomunidad se recuerda que el consumidor tiene derecho a que los bienes y servicios no presenten riesgos para su salud e integridad física en condiciones normales de uso, así como que debe de existir una información veraz y etiquetado. Igualmente, el consumidor tiene derecho a que se le otorgue en el producto o servicio una garantía legal de 3 años y que los fabricantes están obligados a disponer piezas de repuesto durante 10 años.

¿Por qué se celebra?

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El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra el 15 de marzo y tiene su origen en el discurso del presidente John F. Kennedy en 1962, donde se enunciaron los derechos de los consumidores. Este día es un recordatorio de la importancia de proteger a los consumidores y promover normas que garanticen relaciones de consumo más justas. En España, la protección de los consumidores está garantizada por el artículo 51 de la Constitución y el Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula los derechos de los consumidores y usuarios. La celebración del día incluye actividades de concienciación y acciones de organismos de control para informar a la ciudadanía sobre sus derechos como consumidores. En aquel entonces se proclamaron los derechos a ser informados, a la seguridad, a elegir, a ser escuchados. Después se añadieron otros: a la reparación, a la educación como consumidores, a la satisfacción de las necesidades básicas y a un ambiente saludable, entre otros.

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