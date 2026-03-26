El 'Primavera Fest' en Moraleja, con DJ's como Mini y Peri, dará el pistoletazo de salida a las fiestas de San Buenaventura

Vuelve ‘Primavera Fest’, un festival que tendrá como escenario el municipio de Moraleja, en plena Sierra de Gata, y que llega de la mano de la Comisión de Festejos de San Buenaventura 2026. Esto en colaboración con el Ayuntamiento Moraleja. El público tendrá la oportunidad de disfrutar de diversas actuaciones de dj’s como son Mini, Peri, Isra Hernández y Víctor Montero.

Se llevarán a cabo en el recinto ferial desde las nueve de la noche hasta las cinco de la madrugada y el precio de la entrada es de 4 euros. De esta manera, el 'Primavera Fest' busca ser más fuerte que nunca y se enmarca dentro de las actividades previas a las fiestas de San Buenaventura, una de las celebraciones más importantes del municipio cacereño. Sus organizadores son hombres y mujeres de la Comisión de Fiestas de San Buenaventura 2026, un colectivo que busca la participación activa de los vecinos y la comunidad en la organización de las celebraciones. La recaudación obtenida se destinará a la Comisión contribuyendo así a la organización de futuras celebraciones.

Este festival se suma a otros eventos que la Comisión celebra de manera previa a los festejos taurinos populares con el fin de conseguir recursos para después destinar en organización de actos que ayuden a ofrecer las mejoras fiestas cada año.

Las Fiestas de San Buenaventura en Moraleja está declaradas como Festejos Taurinos Populares de San Buenaventura desde el año 2014, y Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2022. Son una celebración que combina culto religioso y ambiente popular. La fiesta incluye misa mayor, procesión con la imagen de San Buenaventura, verbenas nocturnas con orquesta y puestos gastronómicos que recuperan la cocina tradicional extremeña. Se celebran cada mes de julio y es una ocasión ideal para descubrir la hospitalidad y las tradiciones del norte de la provincia cacereña.

Noticias relacionadas

Respecto al 'Primavera Fest' tendrá como fecha el 2 de abril, día elegido para disfrutar de este espectáculo cargado de música, diversión y convivencia.