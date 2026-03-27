Coria y la Dehesa de Mínguez, escenarios del Campeonato de España de Centros Escolares de Orientación

Coria ha acogido esta semana, en concreto, del 24 al 26 de marzo el Campeonato de España de Centros Escolares de Orientación, una de las citas deportivas escolares más relevantes del calendario nacional. El evento ha reunido a 400 jóvenes deportistas procedentes de 35 centros educativos de toda España, con la participación de 99 equipos, duplicando así las inscripciones registradas en la edición de 2025. Entre ellos, han participado representantes de 11 centros educativos extremeños. Las pruebas se han desarrollado en distintos enclaves de Coria y en el entorno natural de la Dehesa de Mínguez, donde los participantes han competido en cuatro modalidades: sprint nocturno, carrera intermedia, laberinto inclusivo y relevos por centros.

El campeonato ha contado con cuatro categorías —alevín, infantil, cadete y juvenil—en las que los equipos han luchado por alzarse con el título nacional. En cuanto a los resultados, los equipos ganadores han sido: - Categoría infantil masculino: 1º IES La Creueta (Valencia), 2º IES Arroyo Arnina (Almendralejo, Extremadura) y 3º Institut Jaume Balmes (Barcelona). - Categoría infantil femenino: 1º IES Institut Jaume Balmes (Barcelona), 2º IES Leiras Pulpeiro (Barcelona), 3º IES Galileo Galilei (Dos Hermanas, Andalucía). - Categoría cadete masculino: 1º IES Pío del Río (Castilla y León), 2º IES Zorrilla, Castilla y León) y 3º IES Haría (Canarias). - Categoría cadete femenino: 1º IES La Creueta (Valencia), 2º Institu Jaume Balmes (Barcelona) y 3º IES Luis Carrillo de Sotomayor (Andalucía). - Categoría juvenil masculino: 1º IES Bonifacio Sotos, 2º Institut Jaume Balmes y 3º IES Santiago Apostol. - Categoría juvenil femenino: 1º IES Luis Carrillo De Sotomayor, 2º Institut Jaume Balmes y 3º IES Arroyo De La Miel (Benalmádena, Andalucía). - Categoría alevín mixto: 1º Colegio Monteagudo-Nelva (Murcia), 2º CEIP Blasco Ibañez (Cheste, Valencia) y 3º CEIP Idelfonso Navarro (Villamalea, Castilla y León). La celebración del campeonato ha vuelto a poner de manifiesto el papel de Extremadura como referente en la organización de eventos deportivos vinculados al medio natural, combinando deporte, turismo y entorno natural.

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La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, junto al concejal de Medio Ambiente, Juan José Alcón, y miembros de la Federación de Orientación de España y Extremadura, así como del Club Sinrumbo Coria, fueron los encargados este jueves de hacer la entrega de los premios a los ganadores en un incomparable lugar como es el monte público de la dehesa de Mínguez.