Conoce la Ruta del Espárrago en Valdeobispo: una de las diez propuestas del V Circuito 'Mancomunidad En Marcha'

El V Circuito 'Mancomunidad En Marcha', promovido en la comarca del Valle del Alagón, vuelve a dar la oportunidad de disfrutar de un nuevo paseo entre la naturaleza en esta ocasión en el término municipal de Valdeobispo con la Ruta del Espárrago. El recorrido es circular y consta de 12 kilómetros de distancia, transcurre por diversas callejas y parajes de la localidad. La cuota de inscripción es de 5 euros, que incluye seguro de accidentes, avituallamiento y un guía de ruta. Al finalizar la misma, por cortesía del ayuntamiento, se podrá disfrutar de una degustación de platos elaborados con espárragos.

Esta actividad es una de las diez rutas que ofrece la Mancomunidad Valle del Alagón dentro del V Circuito Mancomunado. Desde la organización se recordó que habrá premios para los participantes que rellenen el carnet senderista asistiendo a todas las pruebas del circuito. En concreto, la de Valdeobispo se desarrollará el 4 de abril y las personas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el miércoles 1 de abril.

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El programa comenzó el 5 de octubre con ‘El camino de hierro’ y se continuó el 25 del mismo mes con la ruta ‘Al atardecer por la vía de la plata’, en Carcaboso. Las siguientes rutas fueron en noviembre en Montehermoso y Calzadilla, respectivamente. Ya en 2026, el programa se retomó en enero con la ruta e Guijo de Galisteo a Guijo de Coria; el 8 de febrero por Monfragüe, y el 1 de marzo se realizó la denominada ‘Los tres pueblos: el Batán’. El 15 de marzo el escenario fue Huélaga, y la próxima cita será el 4 de abril en Valdeobispo. La programación llegará a su fin el 10 de mayo con otra de las actividades estrella de esta programación como es la del Robledal, en el municipio de Aceituna.