Moraleja y la Sierra de Gata implican a 75 empresas en la atractiva 'Primavera en Ruta' para dinamizar el comercio local

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata, con sede en Moraleja, pone en marcha la campaña ‘Primavera en Ruta: Consume, Saborea y Gana, una iniciativa de dinamización comercial y hostelera que se desarrollará del 1 de abril al 8 de mayo en Moraleja y la comarca Sierra de Gata. En esta edición participarán un total de 75 empresas, entre comercios y establecimientos hosteleros, con el objetivo de fomentar el consumo local, aumentar la afluencia de clientes y reforzar la visibilidad del tejido empresarial de la zona.

La campaña incluye diversas acciones promocionales y actividades dirigidas al público, entre las que destaca el evento ‘El comercio sale a la calle’, que se celebrará el próximo sábado 4 de abril, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Durante esta jornada, los establecimientos sacarán sus productos al exterior, generando un ambiente comercial dinámico, cercano y atractivo. Además, algunos negocios ofrecerán degustaciones para animar la participación ciudadana.

Este evento estará acompañado por una propuesta cultural diferenciadora: poesía itinerante de la mano de Cristina Iglesias Mariño, Poemina Poemina, que recorrerá las calles comerciales aportando un ambiente creativo, cercano y participativo.

Otra de las principales actividades, según explicó la gerente de la asociación, Carolina González; será la Ruta de la Tapa ‘Sabores de Primavera: Tapas con sabor local’, que tendrá lugar los días 10, 17 y 24 de abril, donde los establecimientos hosteleros ofrecerán propuestas gastronómicas especiales por un precio de 2,50 euros por tapa . Los consumidores podrán participar mediante el uso de los conocidos ‘tapaportes’, votando sus tapas favoritas. Habrá un premio de 100 euros para consumir en establecimientos asociados y placa para el local ganador.

Asimismo, durante toda la campaña se llevará a cabo un sorteo de premios, en el que los clientes podrán participar al realizar sus compras o consumiciones en los establecimientos adheridos. Entre los premios destacan vales para consumir tanto en comercios como en hostelería local.

La campaña se completa con acciones de promoción como el reparto de bolsas, difusión en medios de comunicación, redes sociales y otras iniciativas que buscan reforzar la imagen del comercio de proximidad y fomentar la colaboración entre sectores.

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Esta iniciativa está organizada por la Asociación de Empresarios Rivera de Gata, financiada por la consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Moraleja, Femaerca y Caja Almendralejo. Desde la asociación se destaca que esta campaña pretende impulsar la actividad económica, promover el consumo en el entorno local y ofrecer una experiencia atractiva y participativa para vecinos y visitantes, consolidando el comercio y la hostelería como motores fundamentales del desarrollo comarcal.