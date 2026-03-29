Almudena Domingo visita Cauria Neuro para conocer sus servicios y proyectos de atención social en Coria

La Asociación Cauria Neuro se consolida como una entidad de referencia en el ámbito de la atención terapéutica y social en Coria, reforzando los recursos disponibles para la atención a personas con discapacidad, dependencia y necesidades específicas de apoyo. En este contexto, la alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, junto al concejal Raúl Sánchez, visitaron recientemente las instalaciones de la entidad con el objetivo de conocer de primera mano su funcionamiento, los servicios que presta y los proyectos que desarrolla. Con más de diez años de trayectoria, Cauria Neuro trabaja en la intervención con personas con discapacidad, en situación de dependencia, con trastornos del neurodesarrollo, así como con dificultades del aprendizaje y la conducta. A lo largo de este tiempo, la entidad ha desarrollado un modelo de atención basado en la calidad, la especialización y el acompañamiento integral tanto a las personas usuarias como a sus familias.

Fruto de este recorrido, la asociación ha logrado recientemente un importante hito: su reconocimiento como recurso con concierto social a través del Sepad, contando actualmente con 48 plazas concertadas dentro del servicio de habilitación funcional. Este avance supone una mejora significativa en la cobertura de atención especializada en Coria y su entorno. Desde sus inicios, centrados en la atención a población pediátrica, Cauria Neuro ha evolucionado hacia un modelo multidisciplinar, ampliando sus servicios a diferentes áreas de intervención. Además de las plazas concertadas, la entidad ofrece tratamientos privados y servicios acreditados por el Sepad en el marco de la promoción de la autonomía personal, dirigidos a personas con reconocimiento de dependencia.

Uno de los pilares fundamentales de su modelo de trabajo es el enfoque holístico de la intervención. En este sentido, la entidad no solo actúa directamente con las personas usuarias, sino que también desarrolla programas específicos de acompañamiento a familias y cuidadores. Estos programas incluyen apoyo en procesos de duelo, adaptación al diagnóstico, gestión emocional y salud mental, así como acompañamiento en las distintas etapas del desarrollo y en la transición hacia la vida adulta.

Asimismo, la asociación ha ampliado su ámbito de actuación con nuevos proyectos dirigidos a personas adultas. Para el año 2026, cuenta con una subvención destinada a la intervención con usuarios que presentan deterioro cognitivo derivado de diversas causas, como daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas o procesos asociados al envejecimiento. Este servicio incorpora intervenciones innovadoras como el uso de plataformas tecnológicas adaptadas —incluida la atención a distancia— y talleres de musicoterapia. De cara al futuro, Cauria Neuro continúa apostando por la innovación, trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos que incorporan sistemas de robotización aplicados a la terapia, programas intensivos basados en herramientas como TheraSuite y técnicas de neuromodulación. Se prevé que estas líneas de intervención estén plenamente implantadas entre 2026 y 2027.

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Con todo ello, Cauria Neuro se posiciona como un recurso clave en el ámbito social y sanitario de Coria, contribuyendo de manera significativa a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias, así como a reforzar la red de servicios de atención a la dependencia en la localidad. Almudena Domingo anima a la ciudadanía a conocer este recurso y pone en valor el trabajo de las entidades sociales que, como Cauria Neuro, contribuyen al bienestar y la inclusión social en el municipio.