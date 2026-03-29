La Catedral de Coria resiste: un milagro arquitectónico que desafía al tiempo y a los elementos

¿Cómo sigue manteniéndose en pie la Catedral de Coria?. Es una de las preguntas que surgen cuando uno observa su ubicación, en el borde de una ladera, sumado a las diversas circunstancias a las que se ha enfrentado este emblemático templo. Por un lado, el terremoto de Lisboa de 1755 que se hizo notar en suelo extremeño y dejó importantes daños en la catedral cauriense, así como los fuertes temporales y borrascas, recientes, que han causado notables desprendimientos de tierra en la ladera que la sujeta.

A pesar de ello, este monumento construido entre los siglos XVI y XVIII, sigue manteniéndose en pie con una heroicidad ejemplar y una elegancia sublime sobre su peculiar terreno unido a una ladera que aparentemente se muestra frágil, pero que por suerte el tiempo demuestra que es fuerte y resistente.

Fotogalería | En las entrañas de la catedral de Coria / Nieves Agut

No se sabe si es cosa de un milagro o de las medidas adoptadas hace años, concretamente en 2017 el que no hayan ido a más los daños por el paso del tiempo. En las últimas décadas, el templo ha sido objeto de diversas ‘intervenciones’ que han tenido como fin ‘palpar su estado de salud’ y a la vez poner así solución a distintas vicisitudes detectadas tanto en el estado del suelo como del terreno que la sostiene.

La voz del arquitecto

«Que la Catedral de Coria siga en pie es un milagro», reconoce Pedro Gutiérrez, Arquitecto Técnico, que explica que las medidas adoptadas hace unos 10 años, «han sido efectivas». «La Catedral realmente se ubicó en un sitio bastante malo para poder estar consolidada, porque era un barranco», comenta. «Al principio se pensó que iba a ser una catedral más pequeña, pero con el tiempo se fue ampliando, sin tenerse en cuenta su entorno». «Ya en el año 1600 se detectaron problemas en el lateral que mira a la fachada sur y en 1626 se construyó un muro de contención en la zona del paredón que desaceleró los problemas que ya arrastraba el monumento», dijo.

Sin embargo, sobre el año 2015 y a raíz de que se observaran unas grietas en uno de los muros laterales, el equipo de técnicos y expertos volvió a ponerse en marcha.

Un estudio geológico y la colocación de sensores en distintos puntos de la catedral y en diversas zonas del casco histórico, determinó que «la catedral se deslizaba hacia el río Alagón 1 centímetro aproximadamente al año». Esto obligó a adoptar medidas concretamente en el año 2017.

Para ello, entre estas se ejecutó la colocación de unos pilotes en la ladera, es decir, fuera del paredón de la catedral. Estos pilotes, columnas que se insertan en el suelo, han mostrado su eficacia y han permitido fijar más el terreno. «Si no se hubiese adoptado esta medida, las consecuencias de las borrascas hubieran sido más graves», explica Pedro Gutiérrez. A lo mejor el desprendimiento podría haberse frenado con el paredón que se hizo anteriormente, pero en sucesivos deslizamientos del barranco, puesto que irán a más, estas medidas de los pilotes frenan que las consecuencias sean de mayor gravedad.

Por su parte, Julián Carlos Pérez, Canónigo, reconoció que el desprendimiento de parte de la ladera con las últimas borrascas «ha provocado un gran susto», pero evitó caer en ningún alarmismo y se mostró satisfecho de que los actos litúrgicos puedan continuar con total normalidad.