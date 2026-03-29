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Coria se vuelca con su procesión de Palmas, marcada por el fuerte viento

El aire y bajas temperaturas merman la asistencia de público, en comparación con años anteriores, aunque los más valientes no han querido perderse este acto que abre el programa de Semana Santa

Vídeo | El Domingo de Ramos en Coria marca el inicio de la Semana Santa

Vídeo | El Domingo de Ramos en Coria marca el inicio de la Semana Santa

N.A

Nieves Agut

N. A.

Coria

Los actos por la Semana Santa de Coria han arrancado esta mañana sobre las 10.30 horas en pleno casco histórico y donde uno de los protagonistas ha sido el fuerte viendo que ha mermado la asistencia de público en comparación con años anteriores. No obstanle, los más valientes no han querido perderse esta cita de cada Domingo de Ramos con el traslado de la imagen Nuestro Padre Jesús de la Paz (La Borriquita) que la portaron hermanos de carga con hábito, representando su entrada triunfal en Jerusalén. Este acto ha sido organizado por el Cabildo Catedral y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Resucitado y Nuestra Señora del Rosario y ha congregado a adultos y a los más pequeños.

Tras un recorrido por las calles rodeadas por la antigua muralla y la bendición de Palmas en la plaza de España, se ha dado paso a la misa pontifical en la Catedral, presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, junto a representantes del Cabildo, la alcaldesa y ediles.

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Galería | El Domingo de Ramos en Coria marca el inicio de la Semana Santa / N.A

La programación continuará esta noche con la Procesión de María Santísima del Amor Hermoso que saldrá a las 22.00 horas desde la iglesia de Santiago Apóstol. Las cofrades visten túnica granate con muceta blanca, luciendo la Cruz de Santiago, guantes y cordón blñanco y zapatos negros.

LUNES SANTO

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Mañana Lunes Santo le tocará el turno a la Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de los Afligidos que saldrá en procesión a las 23.00 horas desde la iglesia de Santiago. El hábito que lucen es monacal Franciscano color marrón oscuro con emblema de la Cruz de Santiago en el pecho. Guantes y cordón blanco, zapatos negros. El paso es el santísimo Cristo de los Afligidos del Humilladero. El tinerario es iglesia de Santiago, plazuela de Santiago, Rúa de los Paños, Cuatro Calles, Horno, Plaza de la Cava, Fortaleza, Carcinería, Moros (lectura de poesía por la tercera Orden Franciscana), Rey, plaza de San pedro, Cuerno, Almendro, Sol, Seminario, Iglesia, Plaza Catedral, Alojería, Cuatro Calles, Plaza España (con parada canto Miserere), e iglesia de Santiago.

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