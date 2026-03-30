Procesión
Coria: la Cofradía del Amor Hermoso, formada solo por mujeres, alma de la Semana Santa
La Cofradía de María Santísima del Amor Hermoso inició las procesiones nocturnas con una imagen del siglo XVIII, recorriendo el casco histórico el domingo pasado, con sus cofrades vestidos de granate.
La Cofradía de María Santísima del Amor Hermoso ha sido la encargada de abrir el ciclo de procesiones nocturnas, justo el domingo pasado. Esta cofradía, formada solo por mujeres, procesionó con una imagen del siglo XVIII. Sus cofrades, que comenzaron el recorrido desde la iglesia de Santiago en el casco histórico, llenaron las calles de un ambiente cargado de recogimiento y fervor hacia la imagen y vistieron túnica granate con muceta luciendo la cruz de Santiago, guantes y cordón blanco.
Martes Vía Crucis Cáritas
Por otro lado, el Martes será el Viacrucis de Cáritas. Saldrá a las 23.00 horas de la iglesia de Santiago Apóstol y organiza Cáritas Interparroquial de Coria. Se proclaman 14 estaciones de la Pasión por seglares del casco histórico. Asistencia general de fieles. El itinerario incluye la iglesia Santiago, plaza de Santiago, Rúa de los paños, plaza cava, Fortaleza, Carnicería, calle Rey, plaza San pedro, Cuerno, Almendro, Sol, Seminario, Iglesia, plaza Catedral, Alojería, Cuatro Calles, plaza de España, iglesia Santiago.
La Cofradía de María Santísima del Amor Hermoso ha sido la encargada de abrir el ciclo de procesiones nocturnas, justo el domingo pasado. Esta cofradía, formada solo por mujeres, procesionó con una imagen del siglo XVIII. Sus cofrades, que comenzaron el recorrido desde la iglesia de Santiago en el casco histórico, llenaron las calles de un ambiente cargado de recogimiento y fervor hacia la imagen y vistieron túnica granate con muceta luciendo la cruz de Santiago, guantes y cordón blanco. La Semana Santa de Coria sigue ‘dando pasos’.
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