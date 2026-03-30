El novillero Jorge Hurtado, premiado con el Racimo de Oro, triunfa en Coria y se prepara para Perú

El novillero Jorge Hurtado ha recibido, justo el sábado 28 de marzo, el prestigioso Racimo de Oro que conquistó por su estelar actuación en el ruedo durante la Feria celebrada en el municipio madrileño, de Cadalso de los Vidrios. Hurtado ofreció una destacada faena realizada el 15 de septiembre de 2025. Su brillante actuación, en la que logró cortar cuatro orejas y un rabo a reses de la ganadería de Cebada Gago, le consagra como una de las grandes promesas del toreo.

Tras recibir este premio, el novillero extremeño Jorge Hurtado continúa con su dedicación al mundo del toro y afronta la temporada 2026 con renovadas ilusiones y un importante respaldo en su carrera, la del exmatador de toros y actual torero de plata José Germán, con quien viene trabajando intensamente desde finales de 2025. Una unión basada en la experiencia, la disciplina y la ambición de seguir impulsando la prometedora trayectoria del joven torero.

Implicación

La implicación de Hurtado con su carrera ha sido total. Con el objetivo de intensificar su preparación y fortalecer su aprendizaje, el torero extremeño se ha trasladado a tierras toledanas, donde continúa su formación diaria bajo la dirección y el consejo de su mentor. La temporada ha comenzado de la mejor manera posible para Hurtado. De hecho, el pasado 14 de marzo, en el festival picado celebrado en Coria, el novillero también firmó una actuación rotunda que culminó con el corte de un rabo, demostrando su gran momento y dejando patente el crecimiento y la madurez que atraviesa en el ruedo como su concepto puro, personal y artístico que atesora con una sencillez innata.

Como siguiente paso en su carrera, Jorge Hurtado cruzará el Atlántico para presentarse en Perú, donde hará el paseíllo en la prestigiosa feria de Cutervo, una de las citas taurinas más importantes del país. Un compromiso internacional que supone un nuevo reto y, al mismo tiempo, una gran oportunidad para seguir consolidando su nombre. El torero extremeño está considerado uno de los novilleros con mayor proyección del panorama actual. Durante la pasada temporada, aún sin picadores, firmó importantes triunfos en ferias y certámenes nacionales, destacando por su concepto del toreo, su entrega y su capacidad de conectar con los tendidos. Ahora, en su etapa con los del castoreño, Jorge Hurtado continúa confirmando esas expectativas, sumando actuaciones de peso y dejando claro que su nombre está llamado a ocupar un lugar destacado entre las jóvenes promesas del toreo. La temporada 2026 se presenta, por tanto, como un año decisivo para un novillero que avanza con paso firme, trabajo constante y el respaldo de un equipo convencido de su enorme potencial.