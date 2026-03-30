Procesión
La Semana Santa de Coria mira ya al Cristo de los Afligidos, que saldrá esta noche a las once
Ayer le tocó el turno a la Virgen del Amor Hermoso y hoy desfilan 72 hombres en un recorrido que incluye el Canto del Miserere
La Cofradía del Santísimo Cristo de los Afligidos, formada solo por hombres, saldrá esta noche en procesión por las calles del Casco Histórico de Coria. Esta cofradía se caracteriza por estar formada por 72 integrantes que procesionan vestidos con hábito monacal de color marrón oscuro, que muestran la Cruz de Santiago en el pecho y llevan además guantes, cordón blancos y zapatos negros. El grupo saldrá a las once de la noche desde la parroquia de Santiago para continuar por la Rúa de los Paños y realizar un recorrido hasta regresar de nuevo a la plaza de España donde tendrá lugar el Canto del Miserere. Pasará por las calles Horno, Moros, Almendro, Cuerno, Sol, Seminario, Alojería y Fortaleza, entre otras.
Martes Vía Crucis Cáritas
Por otro lado, mañana Martes será el Viacrucis de Cáritas. Saldrá a las 23.00 horas de la iglesia de Santiago Apóstol y organiza Cáritas Interparroquial de Coria. Se proclaman 14 estaciones de la Pasión por seglares del casco histórico. Asistencia general de fieles. El itinerario incluye la iglesia Santiago, plaza de Santiago, Rúa de los paños, plaza cava, Fortaleza, Carnicería, calle Rey, plaza San pedro, Cuerno, Almendro, Sol, Seminario, Iglesia, plaza Catedral, Alojería, Cuatro Calles, plaza de España, iglesia Santiago.
Domingo por la noche
La Cofradía de María Santísima del Amor Hermoso ha sido la encargada de abrir el ciclo de procesiones nocturnas, justo el domingo pasado. Esta cofradía, formada solo por mujeres, procesionó con una imagen del siglo XVIII. Sus cofrades, que comenzaron el recorrido desde la iglesia de Santiago en el casco histórico, llenaron las calles de un ambiente cargado de recogimiento y fervor hacia la imagen y vistieron túnica granate con muceta luciendo la cruz de Santiago, guantes y cordón blanco. La Semana Santa de Coria sigue 'dando pasos'.
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