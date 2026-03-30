Evento público
Thais Sánchez Vaquero: el rostro femenino de San Juan 2026 de Coria
Tiene 19 años y salió elegida reina de las fiestas durante una gala con gran asistencia de público el pasado sábado
Las Fiestas de San Juan 2026 de Coria ya tienen representación femenina y llega de la mano de Thais Sánchez Vaquero, tras salir elegida reina de las Fiestas de San Juan 2026. Tiene 19 años y es estudiante de Derecho en la Universidad de Extremadura (UEx). La joven salió elegida en una votación popular el sábado. Junto a ella estarán como damas de honor: Elena Santos Fernández, primera dama, y María Elena Aragón Pacheco, segunda dama. El acto, que contó con una destacada asistencia de público, marca el inicio de la cuenta atrás para las tradicionales Fiestas de San Juan, que se celebrarán del 23 al 29 de junio y que cada año llenan la ciudad de cultura, emoción y arraigo popular. El evento ha estado organizado por la Peña Juventud Cauriense, organizadora del evento, que hn querido destacar la implicación y entusiasmo de todas las candidatas que participaron en el proceso, subrayando su valentía, alegría y compromiso con una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad.
Asimismo, se ha felicitado a la Reina y a sus Damas por asumir el honor y la responsabilidad de representar a Coria durante estas fiestas, formando desdeahora parte de una tradición profundamente arraigada y cargada de significado para varias generaciones de caurienses. La organización ha querido también agradecer la asistencia del público y el apoyo recibido, así como la colaboración de todas las personas, entidades y colectivos que hacen posible, un año más, la celebración de las Fiestas de San Juan.
Finalmente, se ha trasladado un mensaje de compromiso para seguir mejorando en futuras ediciones, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y el cariño que hay detrás de cada detalle de esta celebración. Con este acto, Coria da comienzo a una nueva edición de sus fiestas más representativas, en las que tradición, emoción y participación ciudadana volverán a ser protagonistas. Al acto de la elección de Reina y Damas estuvo presente la Abanderada de las Fiestas de San Juan 2026, Irene Ovejero, así como abanderados de las peñas: El 27, Junta de Defensa, Juventud Cauriense y La Geta.
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