La Cámara de Comercio de Cáceres abre una nueva oficina en Moraleja para impulsar el desarrollo empresarial de la comarca

La Cámara de Comercio de Cáceres abre una nueva oficina en Moraleja, con el objetivo de reforzar su compromiso con el tejido empresarial y acercar sus servicios a empresas, comercios y ciudadanía de la comarca Sierra de Gata.

Ubicada en la antigua Cámara Agraria de la localidad, esta nueva sede se configura como un punto de atención cercano para empresas, comercios, autónomos, emprendedores y ciudadanía en general, facilitando el acceso a asesoramiento especializado, programas de formación a medida y acompañamiento en la puesta en marcha de iniciativas empresariales.

Entre los servicios que se prestarán en esta oficina destacan programas de formación adaptados a las necesidades del mercado, iniciativas de apoyo al comercio minorista y a la internacionalización, asesoramiento en procesos de digitalización empresarial y orientación en materia de empleo y emprendimiento, contribuyendo así al fortalecimiento de la competitividad del entorno empresarial.

Para la Cámara de Comercio de Cáceres, la puesta en marcha de esta nueva sede supone un paso decisivo en su labor de vertebración territorial, acercando recursos y oportunidades a empresarios, comerciantes, emprendedores y ciudadanía en general las herramientas necesarias para crecer, innovar y competir en un entorno cada vez más globalizado.

Con esta iniciativa, la entidad reafirma su compromiso con la dinamización económica de las zonas rurales, facilitando el acceso a recursos clave para el progreso empresarial y la generación de oportunidades.