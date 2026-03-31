Limpieza e incendios
La Policía de Coria recuerda que los enseres se depositarán, de forma excepcional, el 5 de abril
El servicio de recogida sufre una modificación puntual con motivo de la festividad del miércoles 1 de abril
La Policía Local de Coria ha emitido un comunicado en el que informa que con motivo de la festividad del miércoles 1 de abril, se recuerda a todos los vecinos que el servicio de recogida de enseres sufrirá una modificación puntual. Por ello, se realizará excepcionalmente el domingo 5 de abril a partir de las 19.00 horas. Se pide además depositar los enseres en el punto más cercano al domicilio para facilitar la recogida y mantener las calles limpias y ordenadas. Por ello, ruegan la colaboración de todos para el buen desarrollo del servicio. Se ruega no sacar los enseres fuera del horario detallado y recuerdan que «entre todos hacemos una Coria más limpia».
Por otro lado, también han pedido a los ciudadanos «extremar la precaución» ante los diferentes incendios que se están produciendo en la provincia de Cáceres. En la nota califican de «fundamental» adoptar todas las medidas dado el fuerte viento que se está registrando en estos días, con rachas intensas, lo que puede provocar que cualquier fuego, por pequeño que sea, se descontrole en cuestión de segundos.
Por ello, recuerdan que no se pueden realizar quemas sin autorización y si se trabaja con restos de pasto o poda, deben permanecer siempre controlados hasta su completa extinción. Igualmente, advierten que no se debe arrojar colillas ni objetos encendidos y tener siempre medios de extinción cerca si se realiza alguna actividad de riesgo. Un pequeño descuido puede provocar un gran incendio, advierten. Finalmente, solicitaron la colaboración de todos los ciudadanos para evitar situaciones de riesgo y proteger el entorno natural. Y piden que ante cualquier columna de humo o incendio, se avise de inmediato al 112.
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