¿Quiere usted aprender a gestionar las cuentas de su negocio? Adesval (Coria) se lo enseña

¿Quiere usted aprender a gestionar sus cuentas?, ¿Sabe lo que tiene que hacer cuando está de baja laboral?, ¿Quiere saber cómo se gestionan sus ingresos trimestrales?, o ¿sabe qué ocurre con la reforma del IVA?. Las respuestas a estas preguntas las encontrará en una jornada de formación que el grupo de LiderEsas, de Adesval, llevará a cabo dentro de unos días. Esta actividad tendrá como escenario el salón de plenos del Ayuntamiento de Torrejoncillo, municipio de la comarca del Valle del Alagón.

Este encuentro llevará como título ‘Contabilidad para pequeños negocios’ y se desarrollará por la mañana, concretamente, en horario de 10.00 a 12.00 horas. Esta formación se ofrecerá de manera gratuita para las socias del grupo LiderEsas, mientras que para las no socias el coste es de 3 euros.

Esta actividad se suma a la celebrada recientemente por el grupo y que en aquella ocasión se dedicó a la Inteligencia Artificial (IA) en el que LiderEsas pudo compartir experiencias entre las personas asistentes, así como animarlas a usar distintas herramientas y, sobre todo, pasar un rato distendido y enriquecedor.

Premios

También recientemente, el grupo ha hecho entrega de la Primera Edición de los Premios LiderEsas en distintas categorías. En la de Compromiso el premio ha sido para Gema González Garrido por su implicación con la cultura y su trabajo como productora teatral desde Montehermoso; el de Trayectoria ha sido para Saturnina Granado Pérez, por toda una vida dedicada al servicio en Pescueza, desde el Bar Satu; y el premio Innovación para Águeda Valle Pérez, por unir en su proyecto Upcycling creatividad, sostenibilidad y artesanía desde Moraleja.

Finalmente, el premio Relevo Generacional ha sido para Luisa María Bellot Leno, por realizar de manera ejemplar el relevo de su obrador de dulces artesanales de Torrejoncillo, manteniendo el oficio vivo.

Red de apoyo

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Líderesas, que pertenece a la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) es un proyecto de apoyo a mujeres emprendedoras en la comarca del Valle del Alagón, gestionado por dicha asociación. Este proyecto busca crear una red de mujeres empresarias y emprendedoras, brindando tutela y apoyo a las nuevas mujeres que desean iniciar sus propios negocios. Su objetivo es equilibrar el porcentaje de emprendimiento entre géneros, visibilizar la actividad económica de las mujeres y paliar el desempleo femenino en la región.