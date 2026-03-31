La Residencia de Mayores de Coria invita a antiguos trabajadores a celebrar sus 30 años de historia

La Residencia de Mayores del Patronato de Coria conmemora su 30 aniversario con una emotiva jornada de reencuentro dirigida a todas aquellas personas que han formado parte de su equipo a lo largo de estas tres décadas. El evento tendrá lugar el próximo 5 de junio a las 15.00 horas en las instalaciones de la propia residencia. La iniciativa nace con el objetivo de rendir homenaje a quienes, con su dedicación y compromiso, han contribuido a convertir este centro en un verdadero hogar para sus residentes.

Desde su creación, la residencia ha sido un referente en la atención y el cuidado de personas mayores en Coria, destacando por su enfoque humano y cercano. Ahora, en este aniversario tan significativo, la organización quiere reunir a antiguos trabajadores para compartir recuerdos, experiencias y celebrar juntos el camino recorrido. La jornada estará marcada por un ambiente cercano y festivo, en el que no faltarán los momentos de convivencia, las risas y la emoción de los reencuentros. La organización invita a todas las personas que hayan trabajado en la residencia durante estos últimos 30 años a sumarse a esta celebración.