En el periodo estival
La Residencia de Mayores de Coria invita a antiguos trabajadores a celebrar sus 30 años de historia
El próximo 5 de junio, la Residencia de Mayores del Patronato de Coria abrirá sus puertas para un emotivo reencuentro con sus antiguos empleados, celebrando así tres décadas de dedicación.
La Residencia de Mayores del Patronato de Coria conmemora su 30 aniversario con una emotiva jornada de reencuentro dirigida a todas aquellas personas que han formado parte de su equipo a lo largo de estas tres décadas. El evento tendrá lugar el próximo 5 de junio a las 15.00 horas en las instalaciones de la propia residencia. La iniciativa nace con el objetivo de rendir homenaje a quienes, con su dedicación y compromiso, han contribuido a convertir este centro en un verdadero hogar para sus residentes.
Desde su creación, la residencia ha sido un referente en la atención y el cuidado de personas mayores en Coria, destacando por su enfoque humano y cercano. Ahora, en este aniversario tan significativo, la organización quiere reunir a antiguos trabajadores para compartir recuerdos, experiencias y celebrar juntos el camino recorrido. La jornada estará marcada por un ambiente cercano y festivo, en el que no faltarán los momentos de convivencia, las risas y la emoción de los reencuentros. La organización invita a todas las personas que hayan trabajado en la residencia durante estos últimos 30 años a sumarse a esta celebración.
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