El santuario de Fátima acogerá una exposición sobre el Mantel Sagrado de Coria

El Ayuntamiento de Coria continúa avanzando en su estrategia de promoción del turismo religioso con la organización de una próxima exposición dedicada al Mantel de Coria, que se celebrará el próximo mes de mayo en el Santuario de Fátima, uno de los principales centros de peregrinación internacional.

El acuerdo para la puesta en marcha de esta muestra fue cerrado recientemente en Fátima, consolidando así un importante vínculo de colaboración entre ambos destinos. Esta iniciativa supone un paso más en la proyección exterior de Coria, estableciendo un puente de cultura y fe entre dos lugares emblemáticos que comparten una profunda tradición religiosa.

La exposición permitirá dar a conocer el valor histórico, cultural y devoción al del Mantel de Coria ante visitantes y peregrinos procedentes de diferentes países, contribuyendo a reforzar la visibilidad del patrimonio cauriense en el ámbito internacional. Desde el ayuntamiento se seguirá informando de nuevos detalles relacionados con esta iniciativa, que se enmarca en las acciones de promoción turística y cultural del municipio.

El Sagrado Mantel de Coria es una reliquia de gran importancia en la tradición cristiana, considerada como el mantel que estuvo presente en la Última Cena de Cristo. Se encuentra en la Catedral de Santa María de la Asunción en Coria, Extremadura, y su historia se remonta a hace más de 2000 años.

La primera referencia documental sobre su autenticidad data de 1404, cuando el Papa Benedicto XIII lo reconoció y permitió su exposición y culto. Este mantel, que mide aproximadamente 4,42 metros de largo y 92 cm de ancho, presenta bandas decorativas azules y es único en el mundo, lo que lo convierte en un símbolo espiritual y cultural de la región.

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