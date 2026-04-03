Coria ofrece hoy Viernes Santo dos procesiones: el Santo Entierro y la Soledad, por la tarde y noche

La Semana Santa 2026 de Coria llega a su recta final, hoy Viernes Santo, con una jornada intensa de dos procesiones, aunque la programación de los actos finalizará el domingo. Mientras tanto, hoy Viernes el protagonismo primero lo tendrá la Procesión del Santo Entierro que saldrá a las ocho de la tarde de la catedral. Este evento, organizado por la Unión de Cofradías Penitenciales de Coria, se caracteriza porque cada cofrade viste el hábito correspondiente a su propia cofradía.

Las imágenes que esta tarde podrán verse desfilar en la ciudad cauriense, tanto dentro como por los alrededores del casco histórico, son: el santísimo Cristo del Descendimiento (Yacente) y Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Tras salir de la catedral, se realizará el siguiente recorrido: calle Alojería, Cuatro Calles, Rúa de los Paños, plaza Cava, plaza del Rollo, Encierro, plaza Monjas, plaza España (entierro del señor y canto de los salmos). Después se pasará por la calle Obispo hasta llegar a la Catedral.

El público podrá asistir a un acto en el que las diferentes Cofradías, con sus cofrades ataviados con sus hábitos procesionales, portan el Santo Sepulcro, tras la agonía padecida por Cristo en la Cruz, al toque de los tambores que tañen en señal de duelo por la pérdida del Hijo de Dios yacente. Solemne paso, cortejado por multitud de fieles devotos, que procesiona en un acto sacro de recogimiento, reflexión y respetuoso silencio.

LA SOLEDAD

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El segundo acto de hoy, tendrá lugar más tarde, concretamente, a las once y media de la noche, desde la catedral saldrá la procesión de la Soledad o del Silencio. Un desfile organizado por la Cofradía de la Santa y Vera Cruz. Sus cofrades visten túnica y capuchón morados, con capa y cíngulo amarillo oro. Guantes y zapatos negros. El paso que portan es la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. El itinerario incluye la calle Alojería, Rúa de los Paños, plaza de la Cava, plaza del Rollo, Encierro, plaza del Mentidero, , avenida Sierra de Gata avenida de Extremadura, Corredera, plaza de San Pedro, Monjas, plaza de España y plaza de la Catedral. La procesión en Silencio incluye canto de la salve en el atrio de la catedral.