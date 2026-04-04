El VI Desafío Nacional de Escuelas Taurinas arrancará con el primer tentadero en El Toril

El VI Desafío Nacional de Escuelas Taurinas ‘Ciudad de Coria’ arrancará en próximos días con el primer tentadero. Este acto tendrá como escenario la ganadería de la Herguijuela en el municipio cacereño de El Toril. Las escuelas taurinas participantes son: Madrid ‘José Cubero Yiyo’, Diputación de Valencia, Diputación Ciudad Real, Guadalajara ‘Citar Anchuelo’ y La Algaba - Sevilla. Los novilleros que saldrán al ruedo son los siguientes:️ Francisco Benito, ️Jorge Garcia, ️Jesús Mariano, Salvador Ruiz, ️José Jacob, Matías Jiménez , Miguel A. Velázquez y️ Nicasio Carbonell.

Este concurso, que incluye varios tentaderos y una gran final, sitúan cada año a Coria como punto de encuentro de jóvenes promesas del toreo procedentes de toda España.

Este año, el certamen ha registrado cifras históricas con 30 Escuelas Taurinas de toda España, 10 novilleros independientes y un total de 70 novilleros inscritos. «Son cifras que hablan por sí solas. Pero, más allá de los números, lo verdaderamente importante es lo que representan. Representan el prestigio que este certamen ha alcanzado a nivel nacional, la confianza que las escuelas y los jóvenes valores depositan en esta organización y el compromiso firme de esta ciudad con la tauromaquia y con el futuro del toreo», señalaba la alcaldesa, Almudena Domingo, en la presentación de este certamen que tuvo lugar hace unas semanas.

Destacó además que este éxito es fruto del trabajo constante y de la seriedad organizativa con la que la Escuela Taurina de Coria desarrolla este proyecto desde sus inicios. En este sentido, reconoció públicamente la labor de la organización y el esfuerzo de todas las personas que hacen posible este evento.

Asimismo, resaltó que el Desafío Nacional de Escuelas Taurinas se ha consolidado como una cita de referencia en el panorama taurino español, proyectando el nombre de Coria más allá de sus fronteras y situando a la ciudad como un referente en el impulso a la cantera taurina.

«Para Coria, apoyar este tipo de iniciativas es apostar por nuestra identidad, por nuestra cultura y por nuestros jóvenes. Es creer en el talento, en el esfuerzo y en la tradición como elementos que también construyen futuro», dijo. Terminó asegurando que el ayuntamiento seguirá trabajando para que esta sexta edición sea un éxito organizativo y para que todos los participantes, escuelas y aficionados que visiten la ciudad «sientan que Coria es su casa».

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Escuela Taurina de Coria, Rubén Valiente, destacó durante la presentación que el VI Desafío Nacional de Escuelas Taurinas se ha consolidado como una de las citas más importantes en la formación de jóvenes toreros en España. Valiente subrayó que el principal objetivo del certamen es «seguir ofreciendo oportunidades a los jóvenes que sueñan con abrirse camino en el mundo del toro y apoyar el trabajo formativo que realizan las escuelas taurinas».

En esta sexta edición participarán catorce escuelas taurinas: Coria, Albacete, Camas, Alcázar de San Juan, Badajoz, Plaza 1, Citar-Anchuelo, Ciudad Real, Navas del Rey, Tomás Campuzano, La Algaba, Valencia, Mar de Nubes y Domingo Ortega.

El presidente de la asociación también quiso agradecer la implicación de las ganaderías seleccionadas, que harán posible el desarrollo del certamen: La Herguijuela, Peñas Blancas, Hermanos Pablo Mayoral y Antonio López Gibaja.

En cuanto a los participantes, veinticuatro novilleros han sido seleccionados para tomar parte en este desafío: Rodrigo Alonso Nuño, Manuel Blasco Flores, Manuel Realito, Fernando Lovera, Hugo Reinosa, Héctor Recuero, Francisco Rodríguez Perera, Fernando Donoso, Francisco Benito, José Jacob Robledo, Matías Jiménez, Salvador Ruiz, Jesús Mariano Herrera, Manuel Cordero, Gabriel Segura, Rogelio Agüera, Luis Montero, Miguel Ángel Velázquez, Nicasio Carbonel, Jorge García García, Óscar Vicente García, Javier Sánchez Amaro, Pedro Caminero Senovilla y Álvaro Sánchez. Como reserva participará David Rosado.

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La final se celebrará en junio en la plaza de Toros de Coria, pero el primer tentadero tendrá lugar ya el 18 de abril a las 11 de la mañana.