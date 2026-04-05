La familia de Mateo Sánchez Carrero, que sufre ELA, logra el Grado III de Dependencia, un avance para su atención

Mateo Sánchez Carrero, vecino de El Batán, de 69 años que sufre ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) ya ha sido reconocido con una Dependencia de Grado III por el Sepad, tal y como reclamaba la familia desde hace unos meses ante la complejidad de esta enfermedad. Hasta ahora tenía otorgado solo el Grado II. La hija de Mateo, Noelia Sánchez, explicó que este nuevo trámite, «que reclamábamos desde hace tiempo», ya es un paso importante al menos para lograr su objetivo final como es conseguir los beneficios de la Ley ELA.

Aunque en este sentido se mostró menos optimista. «Soy consciente de que no nos va a llegar, pero nuestra meta es esa, tenerlo todo para cuando se apruebe la LEY y empiecen a darla».

Mientras tanto, con el reconocimiento del Grado III de Dependencia de su padre por parte del Sepad, Noelia explicó que se ha mejorado en las opciones y ellos han optado por acogerse a la ayuda económica que son 318 euros al mes. «También tenemos opción de acogernos a un centro de día y residencia, pero estas opciones nosotros lo tenemos descartado, por lo que tendríamos la posibilidad de beneficiarnos de más horas de ayuda a domicilio». Esto es un máximo de 94 horas mensuales, lo que supone unas 4 horas al día de lunes a viernes. Confiesan que es una ayuda que la reciben con satisfacción, pero dada la complejidad de la enfermedad de su padre, miran más allá y a un futuro un poco incierto.

Diagnosticado en 2023

Mateo Sánchez Carrero tiene 69 años y hace tres, concretamente en febrero de 2023, le diagnosticaron la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y a la médula espinal. Una enfermedad que se caracteriza porque avanza rápidamente. Mateo reside en El Batán, a pocos kilómetros de Coria, junto a su mujer María Dolores, de 64 años, que se ha convertido en su sombra y quien saca muchas veces fuerzas de donde no tiene, ya que María Dolores también tuvo que afrontar hace poco el tratamiento para superar un cáncer.

La situación en su casa se complica cada día ante las limitaciones físicas que sufre Mateo día tras día por su enfermedad neurodegenerativa. «Mi padre ya no mueve los brazos, no puede hacer nada por sí solo, necesita a una persona para todo, no puede comer solo, ni beber, ni encender un interruptor, ni rascarse, es una persona totalmente dependiente», asevera su hija Noelia. Explica que desde que se le diagnosticó la enfermedad iniciaron el proceso de solicitud de ayuda al Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia) y que en un primer trámite le otorgaron el Grado I de Dependencia y que a los pocos meses consiguieron el Grado II. Sin embargo, tanto Noelia como su familia reclamaban al Sepad que se le otorgara a su padre el Grado III puesto que la ayuda que necesita es total. «Presentamos una reclamación y nos desestimaron al principio, pero finalmente lo hemos conseguido », dijo Noelia.

«Nos necesita para todo»

«Es una enfermedad que desde el minuto uno la persona es dependiente, mi padre nos necesita para todo, no puede hacer nada solo, ni rascarse un ojo, esta enfermedad es distinta y se están valorando todas las enfermedades iguales y creo que es injusto», manifiesta. «Mi padre tiene a mi madre desde que se levanta hasta que se acuesta porque no puede hacer nada. Mi padre necesita a una persona para todo, para comer, para sus aseos, y estamos adaptando en casa todo lo que podemos para cuidarlo aquí», añade. La familia presentó al Sepad una nueva solicitud aportando los nuevos informes médicos y poder realizar así una nueva valoración con la que finalmente han conseguido el Grado III de Dependencia. «Esto nos supone más recursos humanos lo que alivia todo el peso que ahora soportamos la familia», afirma. Una atención que es plena ya que su padre requiere de máquinas constantemente para tomar medicación, eliminar flemas, además del oxígeno para las noches.

¿QUÉ ES LA LEY ELA?

La letra es clara y, por una vez, bastante operativa. Primero, discapacidad. La ley presume un 33% de discapacidad en personas con ELA cuando existe incapacidad permanente o se ha reconocido ya la situación de dependencia, y activa un procedimiento de urgencia para revisar el grado con un plazo máximo de tres meses. No es un detalle técnico; es la puerta a prestaciones, empleo protegido, deducciones y un marco jurídico menos hostil.

Segundo, dependencia. La norma fija que el Grado I se reconoce desde el diagnóstico y ordena que la resolución —grado, baremo y programa individual de atención— también se dicte en tres meses. En una enfermedad de progresión rápida esto marca la diferencia: una ayuda que llega tarde es, directamente, una ayuda que no sirve.

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Tercero, atención continuada. La ley blinda la coordinación sociosanitaria para que el paciente no quede colgado entre hospitales, primaria y servicios sociales, con foco en el domicilio. El mensaje es inequívoco: en fases avanzadas debe garantizarse supervisión y respuesta las 24 horas ante eventos respiratorios o deglutorios que no dan margen. Se incorpora, además, la electrodependencia al marco del bono social eléctrico para aliviar facturas en hogares con dispositivos conectados de manera esencial.