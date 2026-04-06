Casillas de Coria aprueba un plan de subvenciones para 2026 con incentivos por nacimiento y adopción de hijos

El Ayuntamiento de Casillas de Coria, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 25 de marzo, aprobó el plan estratégico de subvenciones para el año 2026 y que incluye dos líneas estratégicas. Una primera para la lucha contra el despoblamiento en el medio rural para los cual se premiará el nacimiento o adopción de hijo. En concreto, se destina una partida de 1.200 euros con el fin de fijar población en el municipio y evitar la pérdida de habitantes.

La segunda línea estratégica se refiere al fomento de la actividad asociativa y la participación ciudadana para la cual se destina una partida de 2.000 euros. Entre los objetivos se incluye fortalecer el movimiento asociativo en sus diversos ámbitos de cultura, formación, deporte, actividades culturales, o cualquier otra actividad sectorial como forma de participación ciudadana, desarrollo de programas y actividades a realizar por parte de asociaciones, agrupaciones, entidades y personas.

El Plan Estratégico de Subvenciones es un instrumento de gestión de carácter programático, que carece de rango normativo y cuya aprobación no genera derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a la disponibilidad presupuestaria.

La vigencia del presente Plan Estratégico de subvenciones se establece para el ejercicio económico 2026. En el supuesto de que concluido el ejercicio económico no se hubiese aprobado aún un nuevo Plan Estratégico, el presente se entenderá prorrogado en aquellas líneas de actuación que se vayan a seguir realizando, siempre que para ello, se cuente con consignación presupuestaria.

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Entre los objetivos principales que se quieren desarrollar se encuentran actividades sociales, culturales, educativas, deportivas y de participación ciudadana. Dichos objetivos deben concretarse en: La promoción de estrategias de sensibilización respecto a los intereses y diferentes grupos de población; Promover la integración social y no discriminación; promover los principios de igualdad y de solidaridad, así como los valores en el ejercicio de ocio y tiempo libre. También la promoción de manifestaciones culturales en todos los ámbitos; las actividades deportivas, sobre la consideración de su valor integrador y de desarrollo de valores sociales y humanos. Finalmente busca el impulso del asociacionismo de los vecinos de la localidad y la fijación de población en el medio rural.