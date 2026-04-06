Moraleja realza el lema de 'Una imagen vale más que mil palabras'

Moraleja apuesta por el lema de 'Una imagen vale más que mil palabras'. Por ello, un año más, el ayuntamiento ha convocado las bases del XI Rally Fotográfico ‘Moraleja, Una Imagen’. Este certamen nació con los objetivos de difundir y promocionar los aspectos medioambientales, turísticos y culturales locales, así como impulsar el interés por la fotografía como medio de ocupación del tiempo libre, además de enriquecer el archivo fotográfico del consistorio.

Puede participar cualquier persona, sin límite de edad, con inquietudes fotográficas o artísticas y que quiera pasar una jornada divertida y entretenida. Los participantes menores de edad deberán estar acompañados durante la actividad por un adulto.

Para que se lleve a cabo el Rally deberá haber un mínimo de 7 participantes, avisando a los mismos con antelación para comunicarles la no realización del evento en caso de cancelación. El plazo de la inscripción finalizará el 16 de abril.

El certamen se llevará a cabo el domingo, 19 de abril de 10.00 a 22.00 horas y podrán realizarse las imágenes durante ese horario, sin necesidad de participación durante toda la jornada. La salida del Rally Fotográfico será a las 10.00 del citado día en la Casa Toril/Oficina de Turismo de Moraleja situada en la plaza de los toros, donde se dará toda la información necesaria.

Cada participante debe aportar su propia cámara. Las imágenes presentadas no deben poseer marcas de agua, firmas o cualquier información que pueda indicar la autoría de la fotografía. La edición digital está autorizada siempre y cuando vaya destinada a modificar parámetros de la imagen, de manera que no se modifique su contenido o alteren la realidad.

No se permitirá fusión de imágenes, borrado de detalles o fotomontajes. Máximo 20% de recorte fotográfico. Todas las fotografías deberán presentarse en formato jpg y con una resolución mínima de 3876 px x 2579 px, 300 dpi.

Los participantes concursarán con una selección de cuatro fotografías realizadas dentro del término municipal y que se corresponderán con los temas indicados por la organización el día de celebración del Rally Fotográfico Moraleja, Una Imagen, debiendo enviar las imágenes que optarán al premio en el plazo indicado. Las fotografías se deberán enviar al correo electrónico turismo@moraleja.es antes del domingo, 3 de mayo, especificando en dicho email, nombre y apellidos, DNI, dirección y teléfono del/a participante.

La selección y concesión de los premios del Concurso se realizará a propuesta de un jurado nombrado que estará constituido de la siguiente forma: Presidente/a, concejal/a Área de Turismo del Ayuntamiento de Moraleja; Vocales que serán dos personas vinculadas al municipio, de reconocido prestigio dentro del ámbito fotográfico, artístico y/o cultural y Secretario/a de la corporación o empleado/a público/a en quién delegue (con voz pero sin voto) que levantará acta.

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Habrá un primer premio a la colección: 200 euros + Diploma, otro segundo premio a la colección: 100 euros + Diploma, un tercer premio a la colección: 50 euros + Diploma y un cuarto premio a mejor fotografía: ampliación en foam tamaño 30x40 + Diploma.