La calle García de Galarza, en Coria, se transforma: adiós a los aparcamientos y aceras renovadas para peatones

El Ayuntamiento de Coria continúa avanzando en las obras de reforma del acerado de la calle García de Galarza, unos trabajos que ya se encuentran en marcha y progresan de forma favorable dentro del proyecto de pavimentación de vías públicas del municipio.

Una actuación que está permitiendo dar respuesta a una necesidad evidente, ya que el acerado presentaba un notable deterioro debido al paso del tiempo, al elevado tránsito peatonal y de vehículos y a su reducido ancho.

La intervención contempla la renovación integral del acerado para su conversión en plataforma única, manteniendo el sentido único de circulación de vehículos. La calle contará con una banda continua de calzada de tres metros de ancho, quedando ambos laterales destinados al paso peatonal, todo ello al mismo nivel para garantizarla accesibilidad universal.

Asimismo, al inicio de la calle, en su sentido de entrada de vehículos, se instalará una señal de acceso a zona residencial, otorgando prioridad a los itinerarios peatonales. Para favorecer la reducción de la velocidad, se ejecutan bandas de adoquín con una inclinación del 10 % en distintos puntos de la vía.

El proyecto también contempla la eliminación de los aparcamientos existentes, al no disponer la calle del ancho suficiente para compatibilizar circulación y estacionamiento, así como la colocación de franjas de pavimento direccional en los cruces, destinadas a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

Vía que se ha convertido ya en plataforma única. / Cedida

La calle García de Galarza es la principal vía de acceso al barrio de Moscoso y, en la actualidad, contaba con dos acerados estrechos en sus extremos y un carril asfaltado de sentido único. Con esta actuación se está adaptando la vía a la normativa vigente en materia de accesibilidad y mejorando la convivencia entre peatones y vehículos.

La obra cuenta con un presupuesto de 121.815,47 euros y está siendo ejecutada por la empresa Andiajoa S.L..

Para minimizar las molestias, se recomienda a los conductores utilizar como vías alternativas las calles Juan Pérez de Coria, Trujillo, Obispo Bonifacio y Bernardino de Coria.

Además, dentro de este mismo compromiso con la mejora de la accesibilidad urbana, el ayuntamiento está acometiendo también obras de renovación del acerado en la calle Calzadilla, situada también en el barrio de Moscoso, reforzando así las actuaciones en esta zona de la ciudad.

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Desde el Ayuntamiento de Coria y la Policía Local se agradece la colaboración ciudadana y se ruega respetar la señalización provisional y circular con precaución durante el transcurso de los trabajos.