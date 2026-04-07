El cortometraje ‘Eternidad’ de Aitor Negrete rinde homenaje a Calzadilla y a la Extremadura rural

Los vecinos de Calzadilla, municipio de la comarca del Valle del Alagón, tendrán la oportunidad de ser protagonistas de un cortometraje cuyo director será el joven Aitor Negrete Álvarez, muy ligado a Calzadilla, por parte de sus abuelos que proceden de allí, aunque él reside entre Bilbao y Madrid por motivos profesionales.

Ahora, Aitor, regresa a su pueblo para grabar el cortometraje que llevará por título ‘Eternidad’. «Es un cortometraje sobre la nostalgia, las despedidas, la capacidad para perdonar a la vida, y perdonarnos a nosotros mismos. Es una historia sobre un nieto y su abuelo, y las cosas que llevan tanto tiempo esperando decirse», explica el autor.

«Calzadilla era el lugar ideal para contar todo ello por ser el pueblo en el que yo compartía los veranos y las Semanas Santas con mis abuelos, un lugar que está lleno de amigos y cargado de recuerdos», añade. Un municipio que, tal y como confesó, «engloba el sentimiento de tantas personas que se han criado en los pueblos de toda Extremadura. El cortometraje es un agradecimiento para Calzadilla y un homenaje a Extremadura», apuntó.

Así mismo, expresó su agradecimiento por la ayuda del ayuntamiento y de su alcalde, Alejandro Madejón, que han apostado y confiado en el proyecto desde el primer minuto y «nos han dado todas las facilidades para poder llevar un rodaje allí ha sido de un valor incalculable», aseveró.

En la plaza del Cristo

La grabación de este trabajo audiovisual se llevará a cabo en esta semana en las calles del pueblo e incluye, entre sus escenas, la recreación audiovisual de una procesión tradicional en el municipio, en concreto, la Procesión del Silencio.

Para ello, el alcalde, Alejandro Madejón, ha solicitado a los vecinos y vecinas, a través de un bando municipal, que con el objetivo de reflejar fielmente las costumbres y el patrimonio cultural del pueblo, participen activamente en este evento que tendrá lugar el viernes 10 de abril a partir de las 20.00 horas en la plaza del Cristo.

El alcalde recalcó que la colaboración de los vecinos «es fundamental» para dar autenticidad a la grabación por lo que se anima a asistir ataviados con vestimenta acorde al evento, así como a participar respetando el carácter propio de este tipo de celebraciones.

Durante el desarrollo del rodaje podrán producirse cortes puntuales de tráfico y modificaciones en la circulación habitual por lo que se ruega colaboración.

Desde el ayuntamiento se agradeció de antemano la participación y el apoyo de todos para poner en valor las tradiciones y la imagen del pueblo.

Sinopsis

Asier, un joven guionista, vuelve al pueblo después de varios años para pasar unos días con su abuelo Manuel, un hombre de carácter tranquilo y costumbres inamovibles. Lo que comienza como una visita casual pronto se convierte en un viaje íntimo hacia la memoria y el vínculo entre generaciones.

A través de conversaciones sencillas, desayunos tempranos, viejos hábitos y una jornada de pesca, abuelo y nieto reconstruyen una relación marcada por la distancia y la ausencia.

‘Eternidad’ es un relato sobre el duelo, el paso del tiempo y la forma en que los recuerdos nos mantienen unidos a quienes ya no están. Un homenaje a los abuelos, a los pueblos donde el tiempo se detiene, y a los momentos que, por breves que sean, se vuelven eternos.