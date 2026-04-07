'Coria Salud Fest' implica a toda la ciudadanía en la promoción de hábitos saludables

«La promoción de la salud no se centra solo en los centros de salud ni hospitales, sino que se basa en la formación de la ciudadanía». Así lo ha recalcado Raúl Salcedo, gerente del Área de Salud de Coria, en el acto de inauguración de 'Coria Salud Fest’, un evento que se desarrolla hoy martes en la plaza de la Paz de la ciudad cauriense. Esta cita busca promover distintos aspectos que ayudan a alcanzar una vida más saludable y activa y ha contado con la presencia de la alcaldesa, Almudena Domingo, que visitó los distintos stands de colectivos, asociaciones y centros educativos participantes.

El Club de Cuidadores de la empresa Indas, la Hermandad de Donantes de Sangre de Coria y Comarca, la Asociación Oncológica Extremeña, junto con su delegación en Coria; la Asociación Española contra el Cáncer, el IES Alagón con alumnos del ciclo superior de Dietética y la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coria han enseñado, informado y asesorado en sus correspondientes ámbitos y han mostrado el papel tan importante que cada uno juega en la salud.

De esta manera, el público ha podido degustar productos de alimentación saludables como es el consumo de frutas y aprender la importancia del no consumo del azúcar. También han tenido la oportunidad de realizarse pruebas de hipertensión e hipoglucemia.

Galeria | Comienza el Coria Salud Fest /

Esta cita de salud comunitaria se organiza como un espacio abierto, participativo y dinámico que tiene como objetivo fomentar estilos de vida saludables entre la población. Congrega a instituciones, profesionales sanitarios, centros educativos, asociaciones y entidades locales en una jornada con enfoque preventivo, educativo y cercano, orientado a acercar la salud a la ciudadanía de forma accesible y atractiva.

El programa incluye actividades y talleres dirigidos a niños, adolescentes y adultos, además de propuestas lúdicas y educativas.

Destacan talleres de alimentación saludable, lectura crítica de etiquetas, pausas activas para combatir el sedentarismo, autocuidado del cuidador, así como dinámicas específicas para jóvenes sobre bebidas energéticas, ejercicio físico o escape room. Para los más pequeños, se han organizado talleres sobre energía de los alimentos, snacks saludables, juegos populares y actividades de zumba.

Todas las partes han coincidido en afirmar que el ‘Coria Salud Fest’ tiene como finalidad principal impulsar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, poniendo especial atención en hábitos clave como la actividad física, la nutrición equilibrada y el autocuidado. Asimismo, se persigue reforzar el vínculo entre los servicios sanitarios y la ciudadanía, visibilizando el trabajo de los profesionales y fomentando la colaboración entre los diferentes agentes locales. En esta iniciativa participan diversas entidades, entre ellas el ayuntamiento, el Área de Salud de Coria, el IES Alagón, y entidades colaborativas que han querido hacerse eco de este evento, así como colectivos sociales comprometidos con el bienestar de la comunidad.

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Coria se consolida así como un referente en la promoción de la salud comunitaria, apostando por la educación y la prevención como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.