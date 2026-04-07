Gran acogida de la campaña 'El Comercio Sale a la Calle' en Moraleja

La localidad de Moraleja vivió el pasado sábado 4 de abril una animada jornada con la celebración de “Comercio Sale a la Calle”, una de las actividades incluidas dentro de la campaña “Primavera en Ruta: Consume, Saborea y Gana”, impulsada por la Asociación de Empresarios Rivera de Gata (ARIGATA) con el objetivo de dinamizar el comercio y la hostelería local durante la temporada primaveral.

Durante toda la mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas, numerosos establecimientos comerciales de la localidad participaron en esta iniciativa sacando parte de su actividad a la calle, creando un ambiente dinámico, cercano y lleno de vida en el que vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una experiencia de compra diferente.

El buen tiempo animó al público a salir. / Cedida

La actividad contó con una notable afluencia de público, que respondió de manera muy positiva a esta propuesta de dinamización comercial. Las calles se llenaron de personas que aprovecharon la jornada para realizar compras, descubrir productos y apoyar a los negocios locales, demostrando una vez más la importancia del comercio de proximidad en la vida económica y social del municipio.

Uno de los momentos más especiales de la jornada llegó con la poesía itinerante, que recorrió diferentes puntos del municipio de la mano de Cristina Iglesias Mariño, conocida como Poemina, quien sorprendió a los asistentes con intervenciones poéticas que aportaron un toque cultural y artístico al evento. Desde la organización han querido felicitar y agradecer su participación, destacando su sensibilidad y su capacidad para conectar con el público.

Balance positivo

Desde la Asociación de Empresarios Rivera de Gata han valorado muy positivamente el desarrollo de la actividad y han querido agradecer la implicación de todos los establecimientos participantes, cuyo compromiso y esfuerzo han sido fundamentales para el éxito de la jornada.

Asimismo, han querido reconocer la confianza y participación de los clientes, que con su presencia y sus compras respaldan el trabajo diario de los comercios del municipio y contribuyen a fortalecer el tejido empresarial local.

La organización también ha mostrado su agradecimiento a las entidades que han colaborado en el desarrollo del evento, entre ellas el Ayuntamiento de Moraleja, la Policía Local y FEMAERCA, cuyo apoyo ha sido clave para garantizar el buen desarrollo de la actividad.

“Comercio Sale a la Calle” se enmarca dentro de la campaña “Primavera en Ruta: Consume, Saborea y Gana”, una iniciativa que se desarrollará entre el 1 de abril y el 8 de mayo y que busca impulsar el consumo en el comercio y la hostelería de la zona mediante diferentes acciones promocionales.

Sorteos y descuentos

Entre ellas destaca el sorteo de vales de compra entre las personas que realicen sus compras en los establecimientos adheridos a la campaña, con premios consistentes en un vale de 100 euros y cuatro vales de 50 euros para comercio y hostelería, además del reparto de bolsas promocionales durante toda la campaña.

Esta iniciativa cuenta con la financiación de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, el Ministerio de Hacienda y Fondos Europeos, dentro de las acciones destinadas a apoyar, promover y dinamizar el comercio local y el tejido empresarial del territorio.

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Desde ARIGATA destacan que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer el comercio de proximidad, dinamizar las calles y reforzar la identidad comercial de los municipios, invitando a vecinos y visitantes a seguir participando en las próximas acciones incluidas en la campaña.