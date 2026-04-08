La Biblioteca Municipal de Coria fomenta la lectura a través de la creatividad, juego e imaginación

La Biblioteca Municipal de Coria ‘Rafael Sánchez Ferlosio’, que depende al ayuntamiento, ha elaborado un amplio programa de actividades para todas las edades y que se desarrollarán en el mes de abril.

En concreto, comenzarán el día 15 a las 20.00 horas con una reunión del club de lectura y videoconferencia con el autor. Se comentará ‘El corazón revolucionario del mundo’, del escritor extremeño Francisco Serrano. Esta es la obra ganadora del XXI Premio Tusquets Editores de Novela 2025.

El día 20 de 9.30 a 12.00 horas habrá una visita de los alumnos del colegio infantil y primaria ‘Zurbarán’. Al día siguiente, a las 10.0, será la visita de los niños del centro infantil Los Garabatos, en el Aula Verde. El día 22 le tocará el turno al alumnado del Aula Rosa

A las 17.30 horas se desarrollará un Taller de Dibujo ‘Crea tu propio ‘fanzine’ (revista)’ con El Peneque, para niños y niñas a partir de 7 años.

Es imprescindible realizar la inscripción previa a partir de día 15 de abril de manera presencial o a través del teléfono 927508000 ext. 240. Un ‘fanzine’ es una pequeña revista hecha a mano donde cada niño o niña puede expresar sus ideas, dibujos e historias de forma libre y creativa.

En este taller, los participantes aprenderán a crear sus propios dibujos y personajes, escribir pequeñas historias, cómics o poemas, diseñar y montar su propia revista paso a paso.

Cuentacuentos y animación

La programación continuará el día 23 en el Día Internacional del Libro. A las 10.00 será la visita de los alumnos de 1º, 2º y 3º de infantil del CEIP ‘Virgen de Argeme’ y a las 17.30 habrá un cuentacuentos para bebés (0-3 años). Esto de la mano de Patxidifuso. Será imprescindible que acompañe un adulto a cada bebé. A las 18.15 horas habrá un cuentacuentos para niños (4-8 años). Habrá entrada libre hasta completar aforo.

El día 24, a las 17.00, se impartirá un taller de animación a la lectura ¡Salvemos los cuentos! Para niños y niñas de 7 a 12 años. También es necesaria inscripción previa. Será a cargo de Elena Álvarez y las inscripciones se podrán realizar a partir del día 17 de abril.

Desde la biblioteca municipal se explicó que a través de actividades divertidas y participativas, se fomentará la imaginación, la creatividad y el amor por los libros en un ambiente dinámico y lleno de aventuras. Se usarán juegos, manualidades y ejercicios cortos sobre lectura y escritura.

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A las 18.30 habrá otro taller de escritura creativa para participantes a partir de 12 años e incluidos adultos, también a cargo de Elena Álvarez. Todo ello dentro de una amplia y variada oferta que tiene como principal objetivo acercar los libros a la ciudadanía.