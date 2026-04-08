Fiesta y tradición
Coria celebra el Día de la Rosca en el polideportivo municipal "La Isla" con castillos hinchables y roscas gratis
El Ayuntamiento de Coria recupera el Día de la Rosca, una tradición que se celebra por cuarto año consecutivo, con actividades para los más pequeños en el polideportivo municipal "La Isla".
Con el principal objetivo de recuperar las tradiciones, el Ayuntamiento de Coria, a través del departamento de Turismo, se ha propuesto revivir por cuarto año consecutivo, dado el grado y éxito de aceptación de los dos años anteriores, uno de los días más esperados del año, el Día de la Rosca o Lunes de Cruces, este último como se conoce en otras localidades.
Este día tiene su origen en las roscas de “barullo”, roscas artesanas bañadas en merengue y decoradas con confites, que las madrinas regalaban a sus ahijados para llevarlos durante la procesión dela Cofradía de la Santa y Vera Cruz.
Al terminar, en las inmediaciones de la ciudad, familiares y amigos se reunían para degustar este peculiar dulce, haciendo de este día, un día redondo. Son tradiciones que deben perdurar y adaptarse a los nuevos tiempos y demanda. Para ello, se creó hace ya dos años el “Día de la Rosca”, pensando en una adaptación a ese día que tan buenos recuerdos nos trae, con el fin de que toda la familia pueda disfrutar, contribuyendo además a promocionar de manera indirecta a aquellos establecimientos que elaboran este producto este día en concreto.
Por tanto, el lunes 13 de abril se celebrará el Día de la Rosca con actividades para los más pequeños. El lugar elegido para esta celebración será polideportivo municipal “La Isla”. Además de que este día está ligado y relacionado a pasarlo en el campo. Pensando también en que sea una actividad que puedan conocer las personas que vienen de otras ciudades, el lugar de fácil acceso y ubicación.
La jornada se desarrollará con actividades para los más pequeños desde las 16.00 hasta las 20.00 horas, con castillos hinchables que formarán la “Ciudad de los Castillos Hinchables”, donde los más pequeños podrán disfrutar de un campo de fútbol hinchable o un laberinto. Una actividad que podrá disfrutarse en familia y que hará disfrutar de una tarde de campo y merendando la rosca que las madrinas regalarán. Una actividad que será totalmente gratuita.
El Ayuntamiento anima a todos los niños a ser partícipes de ella y seguir viviendo las tradiciones en la Ciudad de Coria, también a salir al campo a comer con familiares y amigos la Rosca.
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