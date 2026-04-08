Moraleja anima a la ciudadanía a donar sangre: sorteo de 50 entradas para la Orquesta Panorama

El Ayuntamiento de Moraleja ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participen en la donación de sangre que podrá realizarse hoy miércoles 8 de abril en el Centro de Salud del municipio. Desde el consistorio se recuerda que con estas donaciones se puede ayudar a salvar vidas «con un gesto sencillo y solidario».

Se podrá donarse sangre en horario de 17.30 a 21.30 horas. «Donar sangre es un acto que puede marcar la diferencia para muchas personas. Hoy por ellos, mañana por cualquiera de nosotros», señalan. Además, se sortearán 50 entradas entre todas las personas donantes para la Orquesta Panorama que actuará el 2 de mayo en Moraleja. Las entradas serán donadas por el ayuntamiento.

¿Quién puede donar sangre?

Cualquier persona saludable que cumpla con ciertos requisitos de edad, peso y estado de salud puede donar sangre, siempre que no tenga enfermedades transmisibles ni condiciones temporales que lo impidan.

Requisitos básicos para donar sangre. Edad: Generalmente entre 18 y 65 años. Peso y estado físico: Se requiere un peso mínimo de 50 kg y un índice de masa corporal (IMC) superior a 18,5 kg/m².

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Salud general: No se debe tener infecciones activas, resfriados, gripe, dolor de garganta, úlceras bucales o enfermedades transmisibles por la sangre como hepatitis B o C, VIH, malaria o zika. Hemoglobina: Se debe cumplir con la hemoglobinemia mínima: 12 g/dl para mujeres y 13 g/dl para hombres.