El quinto contenedor llega a Moraleja: 30 charlas para informar sobre el reciclaje de residuos orgánicos

El Ayuntamiento de Moraleja ha puesto en marcha esta semana una serie de charlas informativas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer la próxima implantación del denominado “quinto contenedor”, destinado a la recogida de materia orgánica.

Esta iniciativa forma parte del compromiso municipal con la sostenibilidad y la mejora de la gestión de residuos, alineándose con las normativas medioambientales actuales y los objetivos de reciclaje establecidos a nivel europeo.

En total, se impartirán 30 charlas en los próximos meses, dirigidas a distintos colectivos del municipio, entre ellos asociaciones vecinales, centros educativos y trabajadores de empresas locales.

Una de las charlas en las que se explica el uso del contenedor nuevo, en Moraleja. / Cedida

El objetivo es informar de manera clara y práctica sobre el funcionamiento del nuevo contenedor, los beneficios ambientales de la correcta separación de residuos y la importancia de la colaboración ciudadana.

Durante las sesiones, se explicará qué tipo de residuos deben depositarse en el contenedor de materia orgánica, como restos de comida, cáscaras de frutas y verduras o residuos vegetales, así como las pautas para su correcta utilización.

El Ayuntamiento destaca que la implantación del quinto contenedor permitirá reducir la cantidad de residuos que terminan en vertederos, favoreciendo su transformación en compost y contribuyendo a la economía circular.

Con esta campaña, el consistorio busca facilitar la adaptación de la población a este nuevo sistema y fomentar hábitos responsables que repercutan positivamente en el entorno.

Para más información sobre fechas y localizaciones de las charlas, los interesados pueden consultar los canales oficiales del Ayuntamiento de Moraleja

¿Qué es el quinto contenedor de reciclaje?

Cada vez más municipios españoles optan por el contenedor marrón para reciclar los residuos de materia orgánica. A los cuatro contenedores de residuos convencionales, verde (vidrio), azul (papel y cartón), amarillo (envases) y el de la fracción resto, o basura que no se recicla, se le une ahora un quinto contenedor, el marrón. Su objetivo es aumentar el reciclaje de la materia orgánica, que supone el 40% de los residuos totales producidos.

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Cada vez más municipios en España utilizan este quinto contenedor por sus ventajas para el medio ambiente, la economía y la salud. Se utiliza para reciclar los biorresiduos, o basura orgánica generada en la cocina o en el jardín.