Todo el día
La marcha nórdica llega a Coria: evento deportivo con curso inclusivo, competición y talleres en La Isla
El Ayuntamiento de Coria acogerá el 25 de abril de 2026 la I Prueba + Jornadas de Marcha Nórdica, un evento organizado para fomentar hábitos saludables y la inclusión deportiva en la región
La localidad de Coria será escenario el próximo 25 de abril de 2026 de la I Prueba + Jornadas de Marcha Nórdica, un evento deportivo que combinará formación, convivencia y competición en el entorno natural de La Isla.
Organizada por la Federación Extremeña de Montaña y Escalda, con el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, el club local GECO y el Ayuntamiento de Coria, esta jornada pretende fomentar la práctica de la marcha nórdica, promoviendo hábitos saludables y la inclusión en el deporte.
El programa de actividades comenzará a las 9.00 horas con un curso de marcha nórdica inclusiva, seguido de una charla técnica a las 11.00 horas y un taller práctico de iniciación a las 11.30 horas. Después, a las 13.00 tendrá lugar una sesión de estiramientos y yoga, tras la cual se celebrará una comida de convivencia.
Por la tarde, a partir de las 16.00, se realizará la entrega de dorsales, dando paso a las 17.00 a la competición de marcha nórdica, que contará con recorridos de 6 y 12 kilómetros. La jornada concluirá con la entrega de premios a las 19.30. En cuanto a las inscripciones, se han establecido diferentes modalidades.
La cuota de iniciación (incluye talleres y competición de 6 kilómetros) será de 12 euros para federados y 15 euros para no federados, con préstamo de bastones incluido y descuentos para grupos. Para los competidores, el precio será de 10 euros para federados y 13 euros para no federados, incrementándose en 5 euros a partir del 13 de abril. Además, la competición inclusiva por parejas será gratuita.
Este evento forma parte del circuito promovido en Extremadura, consolidando la región como un referente en actividades deportivas al aire libre y accesibles para todos los públicos. Esta mañana, el concejal de Deportes, Juan Manuel Gutiérrez, junto a Sebastián Gragera, cofundador del club local GECO y el actual campeón de Extremadura de marcha nórdica. Además, de participar en dos campeonatos de España en los años 2024 (Almería) y 2025 (Ceuta), han presentado este evento que se ya tiene abierto el plazo de inscripciones para los amantes de este deporte.
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