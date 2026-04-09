La marcha nórdica llega a Coria: evento deportivo con curso inclusivo, competición y talleres en La Isla

La localidad de Coria será escenario el próximo 25 de abril de 2026 de la I Prueba + Jornadas de Marcha Nórdica, un evento deportivo que combinará formación, convivencia y competición en el entorno natural de La Isla.

Organizada por la Federación Extremeña de Montaña y Escalda, con el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, el club local GECO y el Ayuntamiento de Coria, esta jornada pretende fomentar la práctica de la marcha nórdica, promoviendo hábitos saludables y la inclusión en el deporte.

El programa de actividades comenzará a las 9.00 horas con un curso de marcha nórdica inclusiva, seguido de una charla técnica a las 11.00 horas y un taller práctico de iniciación a las 11.30 horas. Después, a las 13.00 tendrá lugar una sesión de estiramientos y yoga, tras la cual se celebrará una comida de convivencia.

Por la tarde, a partir de las 16.00, se realizará la entrega de dorsales, dando paso a las 17.00 a la competición de marcha nórdica, que contará con recorridos de 6 y 12 kilómetros. La jornada concluirá con la entrega de premios a las 19.30. En cuanto a las inscripciones, se han establecido diferentes modalidades.

La cuota de iniciación (incluye talleres y competición de 6 kilómetros) será de 12 euros para federados y 15 euros para no federados, con préstamo de bastones incluido y descuentos para grupos. Para los competidores, el precio será de 10 euros para federados y 13 euros para no federados, incrementándose en 5 euros a partir del 13 de abril. Además, la competición inclusiva por parejas será gratuita.

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Este evento forma parte del circuito promovido en Extremadura, consolidando la región como un referente en actividades deportivas al aire libre y accesibles para todos los públicos. Esta mañana, el concejal de Deportes, Juan Manuel Gutiérrez, junto a Sebastián Gragera, cofundador del club local GECO y el actual campeón de Extremadura de marcha nórdica. Además, de participar en dos campeonatos de España en los años 2024 (Almería) y 2025 (Ceuta), han presentado este evento que se ya tiene abierto el plazo de inscripciones para los amantes de este deporte.