Un pueblo de Cáceres de 380 habitantes celebra el primer concurso de hamburguesas del norte de la provincia

El Ayuntamiento de Portaje ha organizado el Festival Dehesa Fest en su primera edición y que combinará música, gastronomía y convivencia. En este primer año el público podrá disfrutar de las actuaciones de Kiko Rivera, Junco, Jalezz, Iván Guisado, Koff y Alex Music el próximo 11 de abril. Además, para ese día se ha incorporado como invitado de última hora Jony Díaz.

El día ante, 10 de abril, Dj Titanium, a las 20.00 horas.

De forma paralela, está incluido en el festival ‘Fresnedosa Burguer’, la hamburguesa del Valle del Alagón. Esta es una competición novedosa que se realiza en la comarca. Siete hamburgueserías de distintos municipios de la provincia de Cáceres competirán por llevarse el galardón a la Mejor Burguer.

El escenario de las actuaciones será el campo de fútbol. El precio de la entrada anticipada es de 5 euros y en taquilla 8. La apertura del recinto será a las 20.00 horas.

El alcalde, David Ramos, ha explicado que esta iniciativa se lleva a cabo coincidiendo con la celebración de la popular romería de la Virgen del Carsar en el municipio y con el único objetivo de «potenciarla».

Además, ha destacado que un municipio de apenas 380 habitantes sea capaz de celebrar el primer concurso de hamburguesas del norte de la provincia de Cáceres, lo que supone una importante apuesta por las zonas rurales. Un evento para el cual se utilizan dos reclamos importantes como es la gastronomía y la música.

Con estos eventos, el Ayuntamiento de Portaje y la Cofradia Virgen Del Casar van de la mano y trabajan codo con codo para la realización de este Festival y de la Romería.

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Tanto Dehesa Fest como la competición de Hamburguesas, Fresnedosa Burger, será el escalón y el subrayador para poner a Portaje y su Romería en lo más alto. Adaptando a los tiempos la tarde noche musical del fin de semana, pero manteniendo la esencia y tradición de la Romería.