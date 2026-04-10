Medioambiente
Multas de hasta miles de euros por tirar escombros en el campo: el aviso del Ayuntamiento de Calzadilla
Para depositar restos de poda o escombros, el Ayuntamiento de Calzadilla exige avisar previamente, recordando que los vertidos incontrolados perjudican el entorno natural
El Ayuntamiento de Calzadilla ha pedido a los vecinos y vecinas que hagan un uso correcto del Punto Limpio que se encuentra en el término municipal. Además, ha recordado a los ciudadanos que para depositar restos de poda, escombros u otros residuos, «es necesario avisar previamente al ayuntamiento», pudiendo depositarlos en el Punto Limpio que se encuentra ubicado próximo a la Laguna de ‘Los Mártires’.
Además, el municipio dispone de un servicio de recogida mensual de enseres y voluminosos, que se presta través de la Mancomunidad, y que está a disposición de todos los ciudadanos que lo necesiten. Al mismo tiempo, desde el consistorio piden que se eviten vertidos incontrolados y que esto «es solo una cuestión de responsabilidad individual que repercute directamente en la limpieza y la imagen de nuestro pueblo».
Así mismo, expresan su agradecimiento por la colaboración de todos aquellos que ayudan a que este tipo de situaciones no se repitan puesto que perjudican el bello entorno natural y el medioambiente. Finalmente, recalcan que este tipo de acciones se encuentran bajo sanción administrativa.
¿Qué sanciones se aplican?
Tirar escombros en el campo puede conllevar sanciones administrativas que varían en función de la gravedad de la infracción y la legislación local. Las multas pueden oscilar entre cientos y miles de euros, y en casos más graves, las sanciones pueden incluir trabajos comunitarios obligatorios o incluso cargos criminales. Es fundamental actuar de manera responsable y concientizar sobre la importancia de respetar el medio ambiente y seguir las normativas de gestión de residuos.
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