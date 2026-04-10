Multas de hasta miles de euros por tirar escombros en el campo: el aviso del Ayuntamiento de Calzadilla

El Ayuntamiento de Calzadilla ha pedido a los vecinos y vecinas que hagan un uso correcto del Punto Limpio que se encuentra en el término municipal. Además, ha recordado a los ciudadanos que para depositar restos de poda, escombros u otros residuos, «es necesario avisar previamente al ayuntamiento», pudiendo depositarlos en el Punto Limpio que se encuentra ubicado próximo a la Laguna de ‘Los Mártires’.

Además, el municipio dispone de un servicio de recogida mensual de enseres y voluminosos, que se presta través de la Mancomunidad, y que está a disposición de todos los ciudadanos que lo necesiten. Al mismo tiempo, desde el consistorio piden que se eviten vertidos incontrolados y que esto «es solo una cuestión de responsabilidad individual que repercute directamente en la limpieza y la imagen de nuestro pueblo».

Así mismo, expresan su agradecimiento por la colaboración de todos aquellos que ayudan a que este tipo de situaciones no se repitan puesto que perjudican el bello entorno natural y el medioambiente. Finalmente, recalcan que este tipo de acciones se encuentran bajo sanción administrativa.

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¿Qué sanciones se aplican?

Tirar escombros en el campo puede conllevar sanciones administrativas que varían en función de la gravedad de la infracción y la legislación local. Las multas pueden oscilar entre cientos y miles de euros, y en casos más graves, las sanciones pueden incluir trabajos comunitarios obligatorios o incluso cargos criminales. Es fundamental actuar de manera responsable y concientizar sobre la importancia de respetar el medio ambiente y seguir las normativas de gestión de residuos.