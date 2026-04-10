Empleo
El Ayuntamiento de Coria invertirá 518.280 euros en un programa para contratar a personal y mejorar la empleabilidad
El Ayuntamiento de Coria contratará a 25 personas gracias al Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo (PCEME), promovido por la Junta de Extremadura, con un presupuesto de 518.280 euros
El Ayuntamiento de Coria pondrá en marcha el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo (PCEME), una iniciativa promovida por la Junta de Extremadura destinada a fomentar la contratación de personas desempleadas y mejorar la empleabilidad en el ámbito local.
Este programa permitirá al consistorio realizar contrataciones laborales dirigidas a personas inscritas como demandantes de empleo, priorizando colectivos con mayores dificultades de inserción, como desempleados de larga duración, jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad .
En el caso de Coria, el proceso de selección se llevará a cabo a través del Sexpe, que realizará una preselección de candidaturas en función del perfil requerido y los criterios establecidos por el Ayuntamiento. Posteriormente, será la propia entidad local la encargada de la selección final del personal.
El ayuntamiento contratará a un total de 25 personas, peones de servicios múltiples, oficiales, oficiales de 1ª y 2ª, auxiliares administrativos, administrativos y técnicos con un importe de 518.280 euros.
El ámbito de búsqueda de candidatos será, con carácter general, el de la localidad de Coria, aunque podrá ampliarse a otras zonas si no se cubren las necesidades inicialmente previstas. Esta medida garantiza que el programa tenga un impacto directo en el empleo local, favoreciendo a los vecinos del municipio.
Las contrataciones estarán orientadas a la realización de servicios de competencia municipal, como mantenimiento de infraestructuras, servicios de proximidad, apoyo administrativo o actividades socioculturales, contribuyendo así a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida en la ciudad.
El ayuntamiento destaca que este programa supone una herramienta clave para dinamizar el mercado laboral en Coria, al tiempo que refuerza los servicios municipales y promueve la inclusión laboral de los colectivos más vulnerables. Las personas interesadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo en el Sexpe y cumplir los requisitos establecidos en las bases reguladoras del programa.
Con la puesta en marcha del PCEME, el Ayuntamiento de Coria reafirma su compromiso con el empleo, el desarrollo económico y la cohesión social del municipio.
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