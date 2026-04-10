La Semana Santa de Coria registra 1.595 visitas en la Oficina de Turismo, lo que es un incremento respecto de 2025

La Semana Santa Cauriense ha cerrado con un balance muy positivo al registrar un total de 1.595 visitantes en la Oficina de Turismo, lo que supone un incremento de 239 personas respecto al año anterior y confirma la tendencia de crecimiento sostenido del destino.

Desde la Oficina de Turismo afirman que, la mayor afluencia se concentró en los días centrales de la festividad, favorecida por las buenas condiciones meteorológicas, que facilitaron tanto la llegada de turistas como el desarrollo normal de las actividades programadas. Este contexto ha contribuido a reforzar el posicionamiento de Coria como destino de turismo de interior en auge.

El impacto económico ha sido notable, con altos niveles de ocupación en los alojamientos y una repercusión directa en la hostelería, el comercio y los servicios locales. El turismo nacional continúa siendo predominante, representando la gran mayoría de los visitantes (1.551), con especial presencia de viajeros procedentes de la Comunidad de Madrid, seguida de otras comunidades como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura. Asimismo, se ha registrado un incremento del turismo internacional, principalmente de Portugal y Reino Unido.

En cuanto al perfil del visitante, se confirma una clara inclinación hacia un turismo cultural, gastronómico y de naturaleza. Los turistas han mostrado un notable interés por el patrimonio histórico-artístico de la ciudad, así como por su oferta gastronómica y los espacios naturales del entorno, entre los que destacan el Valle del Alagón, el Parque Nacional de Monfragüe y el Tajo Internacional. Además, se ha observado una creciente demanda de experiencias de turismo rural y actividades al aire libre en comarcas cercanas como Sierra de Gata, Las Hurdes, Tierras de Granadilla o el Valle del Jerte, coincidiendo con la floración del cerezo.

Las procesiones, eje central de la Semana Santa cauriense, se han desarrollado con normalidad en el casco histórico, con la participación de cinco cofradías y una destacada afluencia en actos como la Procesión de la Pasión del Señor, el Santo Entierro y el Encuentro.

La concejal de Turismo, Patricia Parro, ha valorado muy positivamente los resultados, destacando que «los datos de esta Semana Santa reflejan el trabajo conjunto que se viene realizando para posicionar a Coria como un destino atractivo y competitivo dentro del turismo de interior». Asimismo, ha subrayado que «el incremento de visitantes y la buena respuesta del sector turístico local nos animan a seguir apostando por una oferta basada en la calidad, el patrimonio y la sostenibilidad».

En relación con el perfil del visitante, Parro ha señalado que «cada vez recibimos un turista más interesado en conocer nuestra historia, disfrutar de nuestra gastronomía y descubrir el entorno natural que nos rodea, lo que nos permite diversificar la oferta y generar nuevas oportunidades en el territorio».

En términos generales, los datos obtenidos reflejan una evolución positiva del destino, que continúa consolidándose gracias a la calidad de su patrimonio, su entorno natural y su oferta gastronómica, atrayendo a un visitante cada vez más interesado en experiencias culturales y sostenibles.

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Respecto a las cifras, visitantes que han pasado por la Oficina Municipal de Turismo: 1.595, de los cuales son visitantes nacionales 1.551 e internacionales 44.