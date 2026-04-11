En el Circular FAB
Coria y Puebla de Argeme ofrecen cursos gratuitos para familiares de personas con demencia
El Circular FAB de Coria organiza un curso formativo en Coria y Puebla de Argeme, los días 20 y 21 de abril, para ofrecer herramientas y apoyo a cuidadores de personas con demencia.
El Circular FAB de Coria, que se encuentra en la plaza de la Paz, desarrollará una actividad formativa dirigida a familiares cuidadores de personas con demencia, bajo el título ‘Formación y apoyo para familiares cuidadores frente a las demencias’.
El curso también se desarrollará en Puebla de Argeme, los mismos días pero en la casa de cultura.
El objetivo de esta iniciativa es proporcionar herramientas prácticas, conocimientos y apoyo emocional a las personas que desempeñan labores de cuidado, contribuyendo a mejorar tanto la calidad de vida de los cuidadores como de las personas atendidas.
El programa se estructura en seis módulos clave que abordan aspectos fundamentales del cuidado. Esto son los siguiente: Prevención del riesgo de caídas y seguridad en el entorno; Síndrome del inmovilismo y estimulación física básica en el hogar y Síntomas psicológicos y conductuales de las demencias: comprensión y manejo.
También se incluye el módulo de actividades básicas de la vida diaria (ABVD) en contextos de deterioro cognitivo; Comunicación y vínculo: relaciones basadas en el respeto, la empatía y la comprensión; y Autocuidado del cuidador: prevención del desgaste emocional y búsqueda de apoyo.
Las inscripciones para realizar el curso en Coria pueden realizarse a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Coria o en al asociación AFA, en el teléfono 604 48 44 47. Las jornadas se realizarán, concretamente, los próximos días 20 y 21 de abril, en horario de 17.00 a 19.00 horas.
En Puebla de Argeme se podrán realizar en la casa de cultura de la pedanía. Esta acción formativa cuenta con la colaboración de distintas entidades e instituciones comprometidas con el bienestar de las personas mayores y sus cuidadores, reforzando el tejido de apoyo social en el ámbito local.
El papel del cuidador
El cuidador de un enfermo con demencia enfrenta una serie de desafíos que van desde la gestión de la enfermedad hasta el autocuidado. Es fundamental que el cuidador esté bien informado y preparado para manejar las dificultades que conlleva el cuidado de una persona con demencia. La Enfermería juega un papel crucial en este proceso, proporcionando apoyo emocional, asesoramiento práctico y promoviendo el autocuidado del cuidador. Además, es importante que el cuidador reconozca su derecho a cuidarse y busque recursos sociosanitarios que faciliten su atención y bienestar.
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