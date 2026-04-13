Coria se convertirá en el epicentro de la Formación Profesional con la Feria 'Noroeste: Construye tu futuro'

El Plan de Educación Profesional de Extremadura, con la colaboración de los CPRs de Coria , Caminomorisco y Hoyos y el Ayuntamiento de Coria, organiza la Feria de FP de la zona Noroeste ‘Construye tu futuro’, que tendrá lugar mañana martes 14 de abril. El evento, cofinanciado por la Unión Europea a través de Fondos Europeos, se desarrollará en el Pabellón Municipal de Deportes de Coria en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Esta feria se ha concebido como una jornada esencial de orientación y formación, diseñada para que el alumnado de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, junto a sus familias, conozcan de primera mano las múltiples salidas laborales que ofrece la Formación Profesional en el Noroeste de Cáceres.

A diferencia de otras jornadas informativas, la Feria de FP de Coria apuesta por un enfoque práctico. El programa incluye: Charla inspiracional a las 10.00; Talleres en vivo: Los asistentes podrán participar en demostraciones reales como el montaje de estructuras fotovoltaicas, circuitos de arranque de vehículos, diagnóstico electrónico, emergencias sanitarias o escaneado de espectro audiovisual. Pasaporte FP: Un reto dinámico donde los jóvenes visitarán diferentes stands de familias profesionales para completar sellos y participar en el sorteo de vales de 50 euros para compras en el comercio local.

El evento reunirá a centros educativos referentes de la zona, entre los que se encuentran el IES Alagón, IES Caurium, IES Jálama, IES Gregorio Marañón, así como centros de Ceclavín, Hoyos, Torrejoncillo y Montehermoso, entre otros. Los visitantes podrán informarse sobre familias profesionales tan diversas como: Sanidad y Servicios Socioculturales; Energía, Agua, Electricidad y Electrónica; Transporte y Mantenimiento de Vehículos; y Hostelería, Turismo y Sector Agrario. «La Formación Profesional es hoy una opción de alta empleabilidad gracias a su carácter práctico y su especialización», destacan desde la organización.

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El objetivo es facilitar a los jóvenes la información necesaria para que tomen la mejor decisión para su futuro profesional en su propio entorno.