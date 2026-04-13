El Hospital Ciudad de Coria incorpora por primera vez cirugía avanzada de retina en su Servicio de Oftalmología

El Servicio de Oftalmología del Hospital Ciudad de Coria ha realizado por primera vez una cirugía avanzada de retina mediante la técnica de ‘vitrectomía vía pars plana’.

Se trata de un procedimiento de alta especialización destinado al tratamiento de diversas patologías de la retina, y aunque el servicio de oftalmología cuenta con una trayectoria consolidada en el centro, hasta ahora no se han llevado a cabo este tipo de intervenciones quirúrgicas por su elevada complejidad.

La incorporación de esta técnica supone un avance significativo en la atención oftalmológica en todo el Área de Salud de Coria, al permitir ofrecer una asistencia más completa y resolutiva a pacientes con enfermedades oculares complejas. Gracias a ello, en muchos casos se evitará la derivación a otros hospitales, facilitando el acceso a un tratamiento avanzado sin salir de su entorno asistencial.

La primera intervención, recientemente realizada, se desarrolló con total normalidad y sin complicaciones. El paciente intervenido presenta una evolución postoperatoria favorable, lo que evidencia la seguridad y eficacia del procedimiento.

Este progreso ha sido posible gracias a la inversión realizada en los últimos años y, especialmente, a la incorporación de un microscopio quirúrgico de última generación, que mejora de forma notable la precisión durante las intervenciones. Asimismo, el refuerzo del Servicio de Oftalmología con nuevos profesionales desde el pasado año ha sido un factor determinante para poder poner en marcha este tipo de cirugía.

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Con este nuevo paso, la gerencia del del Área de Salud de Coria continúa fortaleciendo su compromiso con una atención sanitaria accesible, innovadora y centrada en las necesidades de los pacientes, ofreciendo en el propio hospital de Coria técnicas avanzadas que mejoran la capacidad de resolución del área.