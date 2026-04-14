Un grupo de 70 actores y actrices representan ‘La Pasión de Cristo’ en Malpartida de Cáceres

Un elenco de 70 actores, en su gran mayoría pertenecientes a la Asociación Cultural La Siembra, representó la duodécima edición de la Pasión de Cristo en Malpartida de Cáceres el sábado, 28 de marzo, en la Plazuela del Carmen, colindante con la iglesia de ‘Nuestra Señora de la Asunción’, que se convertió en la antigua Jerusalén para la ocasión.

La producción, que lleva preparándose desde el mes de septiembre del pasado año, por tercer año consecutivo se encuentra bajo las directrices del guionista y director escénico Juan Saúl Salomón Plata, filólogo hispánico y clásico, investigador y profesor de la UEx, y creador artístico desde su firma personal ‘LiterArte’.

La Pasión de Cristo pretende hacer de la historia de Jesús de Nazaret, una historia que se percibe y siente de forma diferente. Para ello, este año se estrenó un guion en el que se ha concedido especial atención a la figura de la Virgen María, y es ella quien cuenta cómo vivió, como madre, la pasión y muerte de su hijo.

La obra comenzó con una madre rota que acaba de ver morir a su hijo y que, por medio de un flashback, invitó al espectador a conocer la historia de Jesús de Nazaret. Pero, además de contar con un nuevo guion, la puesta en escena también fue innovadora ya que se desarrolló en una nueva ubicación en un enclave arquitectónico diferente, la Plazuela del Carmen y no frente a la iglesia, donde se ha venido celebrando en las ediciones anteriores.

Por tercer año consecutivo, fue el actor cacereño Víctor Teomiro Peromingo quien dio vida al personaje de Jesús de Nazaret en la recreación de episodios como la resurrección de Lázaro y el banquete en Betania, la acusación ante el sumo sacerdote (Juanjo Agúndez), la última cena o el prendimiento.

Especial protagonismo se le ha concedido este año a la negación de Pedro (Matías Gómez) y a la acusación y agonía de Judas Iscariote (Juan Saúl Salomón), pero también al dolor de su madre (Juani Leal) o a la llegada de Jesús ante Herodes (Paco Pérez) y sus cortesanas.

De igual modo, se llevó a escena el sueño de Prócula (Elena Jorge) y la acusación del pueblo ante Poncio Pilatos (Deme Cabezas), así como la última conversación de la Virgen (Inés Leal) con su hijo, la subida del Calvario, la Crucifixión, el Descendimiento y la Resurrección. A todos ellos se suman otros muchos personajes que configuraron el nutrido pueblo de Jerusalén, con varias decenas de figurantes.

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Otra de las grandes novedades de esta edición es la reiterada presencia de la música, en sus múltiples formatos y de una manera sobresaliente. Por un lado, la de un coro perteneciente a la propia asociación; por otro lado, la de la soprano cacereña Ana María Peromingo Fernández, con quien contó la obra este año; y, por primera vez, la del propio Víctor Temiro Permonigo, en su interpretación como Jesús. A la música se unió la instrumental de la mano de Olalla Calderón Domínguez (al violín) y de Carmen Agúndez Oso (al chelo) – de la Asociación Musical ‘Diego Silva Montero’, que con sus piezas pusieron nota y emoción a múltiples escenas.