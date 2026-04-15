El Ayuntamiento de Hinojal impulsa acciones de mejora en varios espacios públicos y nuevos proyectos

El mes de marzo y primeros de abril están marcados en Hinojal por la actividad municipal, la mejora de espacios públicos y la participación en eventos comarcales. Una acción es la reposición de árboles dañados por la borrasca que afectó al entorno, muchos de los cuales se cayeron. Actualmente, estos nuevos ejemplares se están plantando contribuyendo así a recuperar espacios verdes.

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Hinojal estuvo representado en Aliseda, donde se celebró un encuentro comarcal con la participación de diferentes municipios de la Mancomunidad Tajo Salor. Una jornada de convivencia y reivindicación.

Un día después, el 9 de marzo, se llevó a cabo en la puerta del ayuntamiento la lectura del manifiesto por el Día de la Mujer, a cargo de la alcaldesa, Blanca Vivas.

Durante estos días también se han iniciado trabajos de mantenimiento en la piscina municipal. Asimismo, se han ejecutado otras labores en el cementerio municipal, donde se continúa trabajando en la retirada de restos de árboles y ramas afectados por las borrascas, además de la intervención en el árbol del osario, cuya retirada presenta especial dificultad por sus dimensiones y ubicación.

El 17 de marzo tuvo lugar la visita del responsable de Servicios Sociales de la diputación de Cáceres, José Vicente Granado, con quien se abordó la posibilidad de ampliar los pisos tutelados del municipio. La propuesta contempla la creación de un espacio mixto que permita atender tanto a personas no dependientes como a aquellas que, con el paso del tiempo se vuelvan dependientes y requieran mayor atención, evitando así que tengan que abandonar el pueblo. Por ello hay que ver la posibilidad de construir una nueva infraestructura en terreno disponible. Este proyecto será trasladado al presidente de Diputación de Cáceres para valorar su viabilidad.

El 21 de marzo, la Asociación de Mujeres ‘Las Cuatro Esquinas’ ofreció una representación teatral en la casa de la cultura.

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El día 24, la alcaldesa asistió a una reunión con el presidente de la diputación y Más Medio. También se instalarán nuevos columpios, se harán trabajos de acondicionamiento en la zona de Santo Toribio. Y, desde el ayuntamiento se sigue trabajando con dedicación para mejorar nuevas zonas y entorno del municipio.