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El Ayuntamiento de Moraleja remodela el tramo de la avenida Pureza Canelo, priorizando al peatón

Las actuaciones abarcan un total de 1.300 metros cuadrados de renovación de acerado

Una máquina trabaja en avenida Pureza Canelo.

Una máquina trabaja en avenida Pureza Canelo. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

coria

El Ayuntamiento de Moraleja ha comenzado, en estos días, los trabajos del proyecto que tiene como principal objetivo la remodelación del tramo de la avenida Pureza Canelo.

Así lo ha dado a conocer el alcalde, Julio César Herrero, quien ha concretado que la zona en la que se actúa es la que va desde la Farmacia de Licenciada Caridad Sánchez hasta el establecimiento de salón de juegos.

En total, se actuará sobre 1.330 metros cuadrados de renovación de acerado en dicha Avenida. «Estas obras se desarrollan con la pretensión de convertir esta vía en una zona adaptada a la accesibilidad y dando más prioridad al peatón», manifestó el propio alcalde.

Así mismo, solicitó a los ciudadanos un poco de paciencia mientras se desarrollan las obras y colaboración, «evitando pasar por la zona afectada», señaló.

Estos trabajos se suman a los realizados hace unos meses con los que el consistorio mejoró también la señalización vial en la avenida Pureza Canelo, así como en las vías principales de Extremadura y Lusitania, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en las mismas.

Las labores se desarrollarán a lo largo de los próximos días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

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Estas mejoras se suman a otras recientes como las ejecutadas en la avenida Lusitania donde se instalaron los semáforos con pulsador para peatones en los dos pasos de cebra de dicha avenida.

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