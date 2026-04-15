Presente y futuro
La Diputación Provincial de Cáceres y los empresarios de Coria acuerdan impulsar acciones conjuntas
El presidente de Asecoc, Raúl Trapote, se reúne con Miguel Ángel Morales para marcar líneas de colaboración en beneficio del sector empresarial
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este miércoles, en Plasencia, con el presidente de la Asociación Empresarial de Coria y Comarca (Asecoc), Raúl Trapote, para tratar varios asuntos relacionados con el colectivo. Además de ver y analizar los distintos proyectos y acciones sobre los que estos trabaja en beneficio de los empresarios y del sector tanto para Coria como la comarca del Valle del Alagón.
Durante el encuentro, el representante de los empresarios ha trasladado al presidente de la diputación el deseo de estrechar la relación con la institución provincial, para estudiar futuras líneas de colaboración.
Un aspecto que ha sido valorado por el presidente de la diputación, destacando la «importancia de la acción conjunta público-privada para fortalecer el tejido empresarial y acompañar al sector de empresarios, clave para el desarrollo de nuestra tierra y el mantenimiento del medio rural, que es objetivo claro y primordial de la diputación», señalaron desde la propia institución.
Asecoc es un colectivo empresarial comarcal sin ánimo de lucro, constituido en el año 1994, cuyo objetivo es la coordinación, representación y defensa de los intereses empresariales de Coria y de la comarca del Valle del Alagón.
Igualmente, trabaja por la promoción del desarrollo económico y la generación de oportunidades de empleo en el territorio.
Durante el año celebra distintos eventos como es la feria del vehículo de ocasión, y colabora en numerosas campañas para dinamizar el sector del comercio y empresarial.
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